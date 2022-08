Mega Drive Mini 2 : la console miniature officialisée en Europe, avec la liste complète des jeux disponibles (dont des inédits)

La Mega Drive Mini fut un beau succès public et critique sur le marché récent des consoles rétros miniatures. SEGA a donc décidé de réitérer l'expérience avec une Mega Drive Mini 2, d'abord confirmée au Japon et en Amérique du Nord (où elle s'appelle logiquement SEGA Genesis Mini 2).

La date de sortie de l'objet était calée au 27 octobre 2022 dans les deux territoires, mais rien n'avait encore été confirmé pour l'Europe. Réjouissez-vous, SEGA annonce cette semaine que la Mega Drive Mini 2 sera aussi disponible sur notre continent, également à partir du 27 octobre. Les précommandes n'ouvriront cependant qu'en septembre et le prix n'a pas encore été communiqué. La première version coûtait pour mémoire 79,99 € au lancement, nous pouvons donc imaginer un tarif égal ou proche.

En tout cas, il n'y aura pas de surprise quant aux jeux compris dans la console minitature, car SEGA a déjà confirmé la liste intégrale des titres qu'elle comprendra. Il y en aura une soixantaine, issus des générations Mega Drive et SEGA CD. Et surtout, il y aura des versions Mega Drive exclusives de jeux arcades et des jeux totalement inédits : en Occident, nous aurons droit à Devi & Pii, développé par Takashi Iizuka avant qu'il ne mène Sonic the Hedgehog 3, et Star Mobile, portage d'un titre PC Engine.

Mega Drive

After Burner II

Alien Soldier

Atomic Runner

Bonanza Bros.

ClayFighter

Crusader of Centy

Desert Strike: Return to the Gulf

Earthworm Jim 2

Elemental Master

Fatal Fury 2

Gain Ground

Golden Axe II

Granada

Hellfire

Herzog Zwei

Lightening Force: Quest for the Darkstar

Midnight Resistance

The Ooze

OutRun

OutRunners

Phantasy Star II

Populous

Rainbow Islands: Extra

Ranger-X

The Revenge of Shinobi

Ristar

Rolling Thunder 2

Shadow Dancer: The Secret of Shinobi

Shining Force II

Shining in the Darkness

Sonic 3D Blast

Splatterhouse 2

Streets of Rage 3

Super Hang-On

Super Street Fighter II: The New Challengers

ToeJam & Earl in Panic on Funkotron

Truxton

VectorMan 2

Viewpoint

Virtua Racing

Warsong SEGA CD

Ecco the Dolphin (CD Ver.)

Ecco: The Tides of Time (CD Ver.)

Final Fight CD

Mansion of Hidden Souls

Night Striker

The Ninja Warriors

Night Trap

Robo Aleste

Sewer Shark

Shining Force CD

Silpheed

Sonic The Hedgehog CD Jeux bonus



Inédits

Devi & Pii

Star Mobile Nouveaux portages

Fantasy Zone



Space Harrier II (+ Space Harrier)



Spatter



Super Locomotive



VS Puyo Puyo Sun

La liste des jeux dans la version japonaise de la Mega Drive Mini 2 sera un peu différente, avec notamment les inédits Party Quiz Mega Q 2022 et Party Quiz Sega Q compris dans le lot. De quoi encourager les collectionneurs à aussi se procurer le modèle nippon ?