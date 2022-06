Mega Drive Mini 2 : SEGA dévoile une nouvelle petite console rétro pour ses 62 ans, avec des jeux Mega CD !

SEGA fête ce 3 juin 2022 son 62e anniversaire et avait teasé ces derniers jours une présentation live sur YouTube en présence de Hiroyuki Miyazaki et Yosuke Okunari, qui avaient tous deux travaillé à la conception de la Mega Drive Mini / Genesis Mini, annoncée en 2018 et sortie seulement l'année suivante par chez nous. Ce n'était clairement pas anodin, car la diffusion a été l'occasion pour la firme japonaise de dévoiler... la Mega Drive Mini 2 !

D'ores et déjà datée au 27 octobre 2022 au Japon, cette Mega Drive Mini 2 fera la part belle aux jeux Mega CD et inclura au total plus d'une cinquantaine de productions, pour un prix affiché de 10 978 ¥, soit environ 79 €. La présentation est toujours en cours, montrant du gameplay de différents titres jouables sur cette petite console rétro. Nous rajouterons des détails si de nouvelles informations sont diffusées. Voici la liste des jeux confirmés :

Silpheed (Mega CD);

Shining Force CD (Mega CD) ;

Sonic CD (Mega CD) ;

Yumemi Yakata no Monogatari (Yumemi: Mystery Mansion) (Mega CD) ;

Popful Mail (Mega CD) ;

Virtua Racing (Mega Drive) ;

Bonanza Bros. (Mega Drive) ;

Shining in the Darkness (Mega Drive) ;

Thunder Force IV (Mega Drive) ;

Magical Taruruto Kun (Mega Drive) ;

Fantasy Zone (Mega Drive).

Comme pour la première, SEGA va également commercialisé une Mega Drive Tower Mini 2 incluant l'accessoire Mega CD 2 (le disque de Sonic CD inclus est factice, de même que la mini carte Virtua Racing) et les extensions Mega Drive 1 et 32X. La date de sortie est la même, le 27 octobre pour un prix de 4 950 ¥ (environ 36 €). Il sera aussi possible d'acheter une manette 6B (pour 6 boutons) séparément contre 2 750 ¥ (environ 20 €). Plus de détails seront donnés dans trois semaines, puis en juillet et en août lors d'autres présentations. Un site officiel a également ouvert ses portes.

La première Mega Drive Mini étant désormais difficilement trouvable à un prix abordable, espérons que si ce deuxième modèle sort à l'international, SEGA en profite pour rééditer le précédent... Pour jouer à certains jeux Mega Drive, vous pouvez toujours vous tourner vers le Nintendo Switch Online + Pack additionnel.

Lire aussi : Nintendo Switch Online : 3 jeux Mega Drive supplémentaires ajoutés au Pack additionnel