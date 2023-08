No Man's Sky : une incroyable mise à jour change tout sur PSVR 2

C'est à l'occasion du 7ᵉ anniversaire du titre que les développeurs de No Man's sky ont dévoilé leur nouvelle mise à jour : Echoes. Bien que celle-ci amène une profondeur dans le gameplay qui est tout à fait bienvenue, c'est surtout le lifting tant attendu de la version PSVR 2 (à l'image de The Dark Pictures : Switchback VR) qui fait parler.



Pour ceux qui seraient passés à côté, No Man's Sky est un jeu d'exploration spatiale multijoueur, avec des planètes générées de manière procédurale, à la durée de vie infinie. Pour sûr, la réalité virtuelle est le support le plus adapté pour vivre l'aventure. Qui n'a jamais rêvé de piloter des vaisseaux, d'atterrir, de décoller, de découvrir l'espace à l'échelle et à travers les yeux d'un être humain ? Nous sommes assez nombreux à saluer l'idée, en témoigne le succès d'autres titres tels que Star Citizen ou le prochain Starfield.

Bien que prometteuse à sa sortie, la version PSVR 2 ne tenait pas la route avec une réalisation technique aux fraises. A quoi bon parcourir des planètes si le rendu est tellement flou que nous n'y voyons nettement qu'à quelques mètres ? Grâce aux retours de la communauté, les développeurs avaient déjà proposé, en début d'année, un patch permettant d'augmenter la définition du titre. Nommé Interceptor, la mise à jour diminuait légèrement le flou au loin, sans toutefois réussir à le supprimer.

Désormais, grâce à la nouvelle mise en jour en date, le titre utilise le rendu fovéal, un procédé permettant de rendre l'image plus nette là où le joueur regarde et à l'inverse plus floues les zones qu'ils ne regardent pas. Vous l'aurez compris, la technique permet de gagner en ressources et en netteté tout en se montrant totalement transparente pour le joueur. Alors, certes, il reste encore un peu d'aliasing mais rien qui n'entrave l'immersion tant attendue:

La qualité du rendu, la stabilité et les performances ont été améliorées dans tous les domaines dans cette mise à jour. Le rendu fovéal amène une grande amélioration de la qualité visuelle, et ce, sur l'ensemble du jeu,. Que vous vous teniez sur une terrasse surplombant un paysage planétaire ou que vous vous émerveilliez devant la beauté et l'étendue du système solaire, l'univers virtuel n'aura jamais été aussi beau.

Côté Gameplay, la nouvelle mise à jour met l'accent sur les combats spatiaux, en témoigne l'arrivée de nouveaux pirates, les Dreadnoughts et les joueurs pourront dorénavant équilibrer les modes de puissance de leur vaisseau, en donnant la priorité aux armes, aux boucliers ou aux systèmes moteurs. Une nouvelle race de robots fait, elle aussi, son apparition : les autophages. Si le joueur participe à leurs missions, ces derniers pourront gagner des pièces mécaniques leur permettant de créer leur propre avatar robotique. Et ce n'est pas tout, une nouvelle expédition est prévue ! Intitulée Voyagers, les participants se verront offrir des récompenses exclusives. En parlant de voyage, les possesseurs du titre pourront désormais, au travers d'un musée holographique, partager leurs découvertes avec les autres joueurs. Enfin, dans l'histoire principale, ces derniers pourront rechercher, échanger et mettre au rebut des armes pour devenir des marchands de ferraille multi-outils.

La mise à jour Echoes est sans conteste la plus grande à ce jour, si vous souhaitez la décrypter dans les moindres détails, nous vous recommandons le site de NMS-France. Pour ceux qui seraient intéressés par le titre, dépêchez-vous ! No Man's Sky Echoes est disponible dès maintenant à -50 % sur SteamVR (jusqu'au 4 septembre) et PlayStation VR2 (jusqu'au 31 août).

Si vous n'êtes pas équipé pour la réalité virtuelle sur PlayStation 5, vous pouvez retrouver le pack avec le PSVR 2 et Horizon: Call of the Mountain à 649,99 € sur Amazon.