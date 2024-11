No Man's Sky plus beau que jamais jusqu'en 8K sur PS5 Pro, des fonctionnalités attendues ajoutées et retour d'une Expédition cross-over !

Pas le temps de souffler pour les joueurs de No Man's Sky, puisque Hello Games enchaîne les mises à jour et Expéditions leur étant associées. Après la version 5.0 Worlds Part I en juillet, les mois de septembre et octobre ont successivement accueilli Aquarius, ajoutant au passage la pêche comme activité, et The Cursed pour célébrer Halloween. En cette journée de lancement de la PlayStation 5 Pro, il n'y a pas de coïncidence puisque le studio propose donc un patch améliorant l'expérience de jeu sur cette nouvelle console. Le PlayStation Spectral Super Resolution (PSSR) est ainsi utilisé afin de proposer une résolution upscalée en 4K à 60 fps, mais aussi en 8K à 30 fps. Bon, ce dernier point ne devrait pas concerné grand monde. Il nous est promis un éclairage amélioré avec des réflexions de haute qualité et une occlusion ambiante plus élevée dans tous les modes. Rien qu'en visualisant la vidéo ci-dessous en 2160p, nous en prenons déjà plein la vue et il s'agit simplement de gameplay sans autre artifice.

Mais ce n'est pas tout, car cela va également profiter au PlayStation VR 2 !

En plus de ça, toutes les plateformes bénéficient de fonctionnalités qui se sont fait attendre, mais sont enfin disponibles (en partie) et vont en ravir plus d'un, à savoir le cross-play et le cross-save. Envie de jouer à No Man's Sky avec vos amis n'ayant pas le même appareil que vous ? C'est désormais possible. Vous souhaitez vous amuser en déplacement sur Switch ou via le Steam Deck puis reprendre votre partie en réalité virtuelle sur PlayStation dans votre salon en rentrant ? Ce sera bientôt le cas, évidemment en ayant tout autant de copies du jeu. Sachant qu'il est disponible sur PS5 (PSVR 2), PS4 (PSVR), Xbox Series X|S, Xbox One, Switch, PC (Steam, GOG) avec ou sans VR, Mac, ainsi que dans le Game Pass, chacun devrait pouvoir trouver la flexibilité qui lui convient.

Le travail d'Hello Games pour mettre en place le transfert de sauvegarde n'a pas été facilité par ce nombre de plateformes, mais cela fait déjà 6 mois que les développeurs ont intégré la technologie le permettant en prévision de ce moment. Si vous avez la moindre question, tout est indiqué sur le site officiel (en anglais). Jusqu'à 5 sauvegardes peuvent être stockées à la fois, ce qui devrait être suffisant. Notez tout de même que la fonctionnalité est en bêta, ce qui fait que tout le monde ne va pas pouvoir en profiter de suite, mais ce n'est qu'une question de semaines avant que le système ne soit rodé.

Enfin, c'est l'Expédition Beachhead de mai 2021 qui fait son retour et va donc permettre aux joueurs s'étant procuré le jeu entre temps d'acquérir un vaisseau pas comme les autres, à savoir le SSV Normandy SR1 de Mass Effect ! Eh oui, nous sommes le 7 novembre après tout, qui est la journée de célébration de la licence, le N7 Day. Vous avez deux semaines pour réaliser les objectifs associés et l'ajouter à votre collection, alors ne traînez pas !

Quelques correctifs sont également au menu de cette mise à jour 5.25, à retrouver dans le changelog officiel.

Vous pouvez actuellement vous procurer No Man's Sky en promotion chez Gamesplanet à seulement 19,99 € (clé Steam) ou du côté de GOG à 21,99 €.

