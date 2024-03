No Man's Sky : la mise à jour Orbital lancée en vidéo avec des stations spatiales plus réalistes que jamais

Quand est-ce que Hello Games va lâcher No Man's Sky ? Sans doute pas maintenant, car même si le studio développe Light No Fire, il publie encore des mises à jour pour son jeu d'aventure dans l'espace. Les joueurs ont découvert l'expédition gratuite Omega le mois dernier, place désormais à Orbital.

La 27e mise à jour majeure de No Man's Sky rajoute encore une fois un tas de choses, tout en modifiant certaines. La grosse nouveauté réside surtout dans la refonte des stations spatiales, désormais plus réalistes grâce au moteur du jeu, à l'extérieur comme à l'intérieur. Les développeurs introduisent également un système de guildes pour accomplir des missions et obtenir des objets rares, voici toutes les nouveautés de la mise à jour Orbital, détaillées par Hello Games sur le blog PlayStation :

Orbital apporte une refonte totale des stations spatiales. Jusqu’ici, il s’agissait probablement des seuls éléments de No Man’s Sky qui n’étaient pas générés procéduralement. Les améliorations du moteur nous ont permis de créer de vastes espaces intérieurs et extérieurs dont les reflets et les surfaces métalliques ont gagné en réalisme.

L’extérieur des stations spatiales atteint des échelles jamais vues auparavant et possède une gigantesque variété de visuels.

Leur intérieur a été transformé pour être plus spacieux et est désormais généré de manière procédurale avec pour résultat une incroyable diversité. Les stations accueillent de nouveaux magasins et de nouvelles activités pour plus de variété, et sont désormais personnalisées en fonction du système stellaire, de la race et de leur emplacement.

Elles contiennent également ce qui pourrait être la chose la plus plébiscitée par les joueurs : un éditeur de vaisseau qui permet aux joueurs de personnaliser leur vaisseau et de créer des types de vaisseaux jamais vus auparavant.

Nous n’avions pas introduit la personnalisation de vaisseaux plus tôt car il existe énormément de joueurs dont le plus grand bonheur est d’explorer dans le but de trouver le vaisseau parfait à acheter. En continuant à explorer, et pour personnaliser leur vaisseau, les voyageurs collectent et échangent des pièces de vaisseaux, récupérant les meilleurs composants des épaves et des ruines.

Nous introduisons également un nouveau système de guildes. Rejoindre des guildes et augmenter son estime auprès d’elles deviendra désormais une part plus importante du jeu. Rencontrez de nouveaux émissaires de guildes dans les stations spatiales pour obtenir du matériel et des objets rares ou faites des dons pour augmenter votre réputation.

Dans No Man’s Sky, vous pouvez posséder un cargo et même créer une vraie flotte de frégates. Désormais, vous pouvez envoyer cette flotte en mission. Et si cette mission se retrouve en péril, vous pouvez, en tant que capitaine de frégate, vous lancer à sa rescousse. Les joueurs peuvent faire décoller leur escadron de chasseurs, se téléporter vers les zones de bataille et engager le combat avec les attaquants.

La mise à jour Orbital ajoute la personnalisation de vaisseaux et un nouveau système de guildes, transforme les stations spatiales de l’extérieur et de l’intérieur, améliore le moteur et le rafraîchissement de l’interface et bien plus encore. Il s’agit-là d’une énorme mise à jour comprenant des ajouts longuement attendus par les joueurs. Mais la route ne s’arrête pas là et l’année est encore longue et pleine de surprises.

Ces nouveautés et bien d’autres améliorations de la qualité de vie sont disponibles dès aujourd’hui pour les joueurs grâce à la mise à jour Orbital de No Man’s Sky.

L’aventure continue.