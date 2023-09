No Man's Sky toujours plus populaire, merci Starfield ?

No Man's Sky est l'exemple parfait du jeu au lancement complètement raté qui a su se bonifier avec le temps, devant une référence pour tous les amateurs d'exploration spatiale. Le titre de Hello Games conçu par Sean Murray célèbre actuellement ses sept ans, et il est toujours plus populaire.

Sur X, anciennement Twitter, Sean Murray annonce en effet que « No Man's Sky connaît son plus gros mois de ces dernières années ». Une information assez floue, aucun chiffre de joueurs n'est donné, mais qui montre bien que le jeu d'aventure dans l'espace arrive encore à séduire, sept ans après sa sortie compliquée.

Il y a plusieurs explications à ce succès, avec d'abord la présence de No Man's Sky sur un tas de plateformes : PC, PlayStation, Xbox, Switch et même dans le Game Pass, vous avez forcément sous la main une machine pour découvrir le titre. Les mises à jour sont régulières, et Echoes, la dernière en date, a même grandement amélioré le jeu sur PSVR 2.

Mais No Man's Sky a sans doute également gagné en popularité grâce à un autre jeu dans l'espace, Starfield. Entre le prix de lancement élevé d'un AAA pas forcément abordable pour les joueurs et la frustration de ne pas vraiment pouvoir explorer totalement les planètes, le RPG de Bethesda a suscité l'envie chez les joueurs avides de parcourir l'espace, qui se sont tournés vers No Man's Sky. Et si ce n'est pas encore votre cas, le jeu de Hello Games est à 36,15 € sur Amazon.