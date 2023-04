No Man's Sky : des planètes corrompues à explorer et de nouveaux vaisseaux pilotables avec la mise à jour Interceptor

Cela ne fait même pas deux mois que Hello Games a lancé Fractal, la dernière grosse mise à jour en date de No Man's Sky. Il a pourtant déjà eu le temps de préparer d'autres nouveautés, qu'il déploie aujourd'hui avec l'extension Interceptor. Le changelog complet du patch 4.2 est visible en anglais sur le site officiel, mais en voici les grandes lignes, aussi montrées dans la bande-annonce ci-dessous.



Le jeu accueille ainsi un nouveau type de vaisseau pilotable appelé Sentinel Interceptor, avec ses propres technologies. Il voit aussi l'arrivée de Planètes Corrompues sur lesquelles nous trouverons d'étranges cristaux violents, des robots gardiens comme des machines semi-arachnides, des Interceptor écrasés à voler et quelques secrets. Nous aurons par exemple l'occasion de trouver des plans pour créer un jetpack Aeron Turbojet ou des Camps Harmoniques avec des énigmes à résoudre.

Les robots sentinelles quadrupèdes ont sinon vu leur agilité et mobilité être améliorées, une Cape Géométrique pourra être fabriquée, le rendu visuel a été optimisé sur Xbox, les vaisseaux Sentinel Capital peuvent désormais être attaqués et abattus, et en VR, les projections peuvent maintenant être accrochées à n'importe quel endroit de la main. De quoi rendre No Man's Sky encore plus complet et séduisant : il est disponible à partir de 34,99 € sur Amazon.fr.