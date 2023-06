No Man's Sky : une aventure sur fond de secrets robotiques avec l'Expédition de la mise à jour Singularity

Hello Games est décidément très actif du côté des mises à jour de No Man's Sky cette année. Après Fractal et Interceptor, il remet le couvert avec le déploiement d'encore plus de contenu gratuit, accompagné de quelques changements techniques que vous pouvez découvrir en détail et en anglais sur le site officiel.

La mise à jour 4.30 est surnommée Singularity, du nom de l'Expédition autour de laquelle elle est articulée. Cette dixième mission du genre, suite directe de l'Expédition d'Interceptor qui composera une histoire en quatre parties, nous emmènera sur Ahei XV pour découvrir les secrets des camps harmoniques. Compléter ce défi permettra de débloquer une apparence d'automate mécanique, des affiches, une traînée inédite pour le jetpack, et bien plus encore, avec des récompenses qui varieront selon les découverts de chaque individu, mais aussi de l'ensemble de la communauté...

Nous dévoilons aujourd’hui avec enthousiasme notre nouvelle mise à jour saisonnière, une expédition temporaire nommée SINGULARITY. Mi-expédition, mi-mise à jour, elle apporte tout un tas de nouvelles choses, qu’il s’agisse de contenu, d’éléments de l’histoire, de mécaniques de jeu ou encore de récompenses incroyables. No Man’s Sky a beaucoup évolué ces derniers mois. Nous avons commencé l’année avec FRACTAL, qui rendait entre autres le jeu compatible avec le PSVR2. Six semaines plus tard, nous avons lancé INTERCEPTOR, étoffant l’univers et l’histoire de No Man’s Sky avec de nouveaux indices. SINGULARITY raconte une nouvelle histoire parsemée de défis, représentant le deuxième de quatre chapitres qui se succéderont au cours de l’année. Elle commence en rassemblant tous les joueurs disséminés à travers les systèmes sur la même planète, tandis qu’ils cherchent à comprendre les mystérieux messages émis par des têtes de robot à travers la galaxie. Nous n’allons pas tout vous révéler maintenant, mais il s’agit d’une histoire d’IA corrompue et de révolte des robots qui annonce le futur de No Man’s Sky. Au cours de cette expédition qui durera 5 semaines, la communauté tout entière va aider Nada et Polo sur l’Anomalie spatiale à répandre la vie dans la galaxie et elle s’unira pour obtenir de formidables récompenses. À l’issue de cette expédition, le joueur devra faire un choix qui aura des conséquences importantes… Il y aura aussi d’étranges indices donnant une idée des intrigues à venir ! À l’instar des autres expéditions de No Man’s Sky, SINGULARITY ajoute de nombreuses récompenses et des souvenirs qui peuvent être obtenus avec toutes vos sauvegardes, y compris un nouvel élément de personnalisation pour votre personnage principal : une superbe tenue robotique.

