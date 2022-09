Star Citizen atteint le demi-milliard de dollars de budget

Cela fait maintenant près de 10 ans que Chris Roberts (Wing Commander) développe Star Citizen avec son studio Cloud Imperium Games. Un jeu de science-fiction ambitieux qui nous propose de vivre sa propre aventure dans les étoiles et sur plusieurs planètes colonisées par l'Homme.

Le jeu est pour rappel développé grâce au financement participatif, les joueurs achetant des vaisseaux à prix variés pour soutenir le studio dans son projet. Et depuis 10 ans, le studio a amassé un paquet d'argent. Un demi-milliard de dollars, pour être précis. Eh oui, le budget de Star Citizen vient d'atteindre les 500 121 052 $ grâce au soutien de plus de quatre millions de backers. C'est toujours le second jeu vidéo le plus cher en coût de production (hors marketing) derrière Red Dead Redemption II.

Star Citizen avait commencé son aventure en récoltant plus de deux millions de dollars sur Kickstarter, c'était une autre époque : depuis novembre 2021, un million de nouveaux backers ont donné 100 millions de dollars pour soutenir le projet et s'envoler dans l'espace dans la version alpha du jeu. Mais il n'a toujours pas de date de sortie...