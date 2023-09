RUMEUR sur Valve Deckard : la société travaillerait sur une console PCVR nommée Galileo, de quoi faire rêver

Le monde PCVR comporte bien des avantages : des expériences souvent plus impressionnantes ainsi que la possibilité (via les mods) de (re)découvrir des licences fortes à travers l'immersion de la réalité virtuelle. Seulement voilà, pour en jouir, il faut non seulement avoir les moyens, mais savoir maîtriser correctement l'outil informatique, ce qui exclu d'emblée bon nombre de joueurs, qui feront le choix d'opter pour des casques autonomes (Meta Quest 2, Pico 4) ou relié à une console de jeu (PSVR 2). Et si Valve avait trouvé la solution ?

Sur PlayStation VR 2, les portages VR de jeux à succès (les fameux triple A) se comptent sur les doigts d'une main, rendant fou de rage ceux qui espéraient pourtant obtenir une expérience PCVR avec la simplicité d'une console. Ces derniers pourraient, si la rumeur se concrétise, se tourner vers Valve, qui, selon les dires, proposerait sa propre solution : une console PCVR.

Brad Lynch (SadlyItsBradley), célèbre Youtubeur spécialisé VR, a découvert de nombreux indices sur le casque VR sans fil Deckard de Valve. Selon lui, la firme prévoirait de sortir une console PCVR pour le faire tourner. Bien entendu, pour appuyer ses propos, ce dernier se base (entre autres) sur des brevets ainsi que sur des pilotes (drivers) mentionnant un mystérieux appareil nommé Galileo.

Rétrospective sur les preuves de l'existence d'une console PCVR en préparation chez Valve





Pour les amoureux du détail, la Steam Deck portait, lors de son développement, le nom de code Jupiter. Son APU (puce mobile intégrant le processeur et la partie graphique) Van Gogh portait le nom de code : Aerith. Il y a peu, le site d'actualité Linux Phoronix a remarqué qu'un nouveau dispositif répondait au nom de Galileo, et que celui-ci serait associé à un nouvel APU, portant le nom de code Sephiroth. Cette découverte a notamment eu lieu en analysant des pilotes sonores Linux. Une chose est sûre, quelque chose se prépare du côté de Valve.

En février dernier, c'est le dataminer Razzbow qui découvre le nom de Galileo EV2 dans le firmware de la Steam Deck. EV pour Engineering Validation, soit l'étape qui précède celle de la production de masse. Le dispositif serait doté d'un capteur de proximité et d'un petit écran tactile. Si nous pouvons penser à un Steam Deck 2, Valve a récemment déclaré que celle-ci n'arriverait pas avant plusieurs années. Tout porte à croire qu'il s'agit bel et bien de la nouvelle console PCVR de la société.

D'ailleurs, une photo vieille de quatre ans (prise dans les locaux de Valve), disponible dans l'ouvrage The Final Hours of Half-Life : Alyx de Geoff Keighley, montre un appareil inconnu ressemblant à s'y méprendre à une console. Le hasard faisant bien les choses, les spécificités de la machine décrites ci-dessus se retrouvent sur ladite image !

Des découvertes à la pelle





Brad Lynch et son équipe de dataminers ont cherché, depuis 2 ans maintenant, des preuves qui indiqueraient en avant-première les futurs plans VR de Valve, en voici un florilège :

Première découverte, celle d'un casque (le Deckard) prenant en charge la fonction sans fil VRLink, permettant de streamer du contenu VR directement d'un appareil à un autre (sans passer par le Wifi local). Cette trouvaille à son importance : aucun PC ne dispose de cette technologie, ce qui suggère que Valve travaille sur une machine à part entière.

Deuxième découverte, la firme a créé sur sa plateforme Steam une nouvelle collection de jeux présentant des jeux VR , la société avait fait de même peu avant la sortie du Valve Index , ce qui laisse penser à une annonce imminente.

, la société avait fait de même peu avant la sortie du , Troisième découverte, cette fois-ci sur SteamOS, une fonction de partage d'écran ainsi que la possibilité de mettre à jour le firmware d'un casque à distance serait dans les tuyaux, ce qui attesterait que ladite console PCVR fonctionnerait sous l'environnement propriétaire de Valve.

Quatrième découverte, dans un brevet de la société, un appareil similaire à ce que nous avons vu sur la photo est bel et bien présent, ce dernier est doté, comme sur la photo, d'un capteur de proximité permettant d'activer, lorsque l'utilisateur s'en approche, un écran circulaire.

Cinquième découverte, en Corée du Sud, l'organisme gouvernemental chargé de certifier les capacités sans fil des dispositifs électroniques liste un appareil dont le code est 1030, proche des codes 1007 du Valve Index et 1010 du Steam Deck.





Ce qu'il faut retenir



Voici ce que nous pouvons résumer sur la prochaine machine PCVR de Valve :

Il s'agirait d' une console tournant sur SteamOS ;

; Valve mettant en avant des titres PCVR, la console serait dotée d'une véritable carte graphique dédiée et non d'une puce mobile qui pourrait plus difficilement les faire tourner ;

et non d'une puce mobile qui pourrait plus difficilement les faire tourner ; La console pourrait, via le VR Link, streamer son contenu directement sur le Valve Deckard , sans passer par votre réseau wifi local, ce qui garantirait une très faible latence ;

, sans passer par votre réseau wifi local, Le VR link étant uniquement disponible sur les casques de Valve, l a société devrait proposer un bundle comprenant le casque Deckard et la console ;

; Le dispositif serait prêt à une distribution de masse.

Si la théorie de SadlyItsBradley se confirme, et que le prix s'annonce raisonnable, Valve devrait sans aucun doute réussir à bouleverser la donne. Une console PCVR qui serait aussi accessible qu'une Steam Deck, qui permettrait de lancer des mods, et qui serait optimisée par les studios de développement constituerait à n'en point douter une révolution dans le milieu. Nous pouvons rêver, mais si le dispositif s'avère transportable, il serait même possible de jouer partout et sans latence en PCVR, une dinguerie !

Révolution pour deux raisons : le succès d'une telle console pousserait les développeurs à proposer plus d'expériences PCVR, et plus d'expériences PCVR pousseraient les gamers à adopter le dispositif de Valve, créant ainsi une boucle vertueuse. Même si les chiffres donnent actuellement raison aux expériences autonomes, il n'est pas dit que le PCVR ne regagne pas du terrain grâce à l'impulsion de Gabe Newell. Et qui sait ? Sony pourrait profiter de l'occasion pour porter ses jeux PSVR 2 sur la prochaine console PCVR de Valve.

Autre point non négligeable, la société de Gabe Newell pourrait, à l'instar de sa console PC portable, proposer en premier lieu son propre magasin : Steam. Le grand public pourrait, par souci de confort, ne pas essayer d'y installer Windows et acheter l'ensemble des jeux directement sur la plateforme de Valve, ce qui permettrait à la société d'engranger d'énormes bénéfices.

Il est fort à parier que Valve en dira plus bientôt. A suivre !