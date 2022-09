Meta : la prochaine génération de puces Snapdragon XR se fera en collaboration avec Qualcomm

Meta et Qualcomm s'associent pour fabriquer des puces personnalisées pour la prochaine génération de casques VR. Le partenariat est décrit comme un « accord stratégique large et pluriannuel » qui impliquera les équipes de produits et d'ingénierie des deux sociétés. Cette collaboration permettra de développer la prochaine génération de puces Snapdragon XR.

Mark Zuckerberg a déclaré que les puces seront utilisées « pour sa future feuille de route de produits Quest ». Cependant, Qualcomm a confirmé que les puces ne seront pas exclusives aux casques de Meta. Ainsi, plutôt qu'une stratégie visant à différencier les Meta Quest des autres casques basés sur Android, comme les Pico de ByteDance, ce partenariat pourrait avoir pour objectif de concurrencer Apple. Un rapport approfondi publié par The Information en mai dernier affirmait que le casque d'Apple serait équipé de la puce M2 utilisée dans les derniers MacBook. Plus tôt cette semaine, une société liée à Apple a déposé une demande de marque appelée « Reality Processor ».

Pour rappel, le Meta Quest 2 utilise actuellement le Snapdragon XR2 de Qualcomm (rebaptisé XR2 Gen1 depuis), une variante de la puce Snapdragon 865 pour smartphones, livrée pour la première fois début 2020. Toutefois, aucune nouvelle puce XR n'a été créée depuis.

Selon les rumeurs, le Quest Pro, qui serait bientôt lancé, utiliserait la même puce XR2 Gen 1, mais avec une fréquence plus élevée. Des rapports d'importation suggèrent que cette puce serait associée à une mémoire vive deux fois plus importante. Ce nouveau partenariat pourrait permettre aux futurs casques d'utiliser des puces plus récentes pour offrir des expériences plus fidèles et des fonctionnalités plus avancées.

