Meta Projet Orion : l'avis, après un essai, d'un spécialiste sur les futures lunettes XR de Meta

Pour la première fois, une poignée de privilégiés ont eu l’occasion de tester cet appareil, destiné à transformer notre rapport à la réalité augmentée. Alex Coulombe, directeur de la société Agile Lens spécialisée en conception immersive, fait partie de ces rares chanceux. Il nous livre ses impressions après une démonstration de 30 minutes.

Une immersion plus naturelle



Contrairement aux casques de réalité virtuelle comme le Meta Quest ou l’Apple Vision Pro, qui utilisent des caméras pour capturer l’environnement et projeter une version numérique du monde réel, les lunettes Orion permettent de la voir directement à travers des verres transparents. Cela signifie que l’utilisateur voit la réalité sans latence, sans distorsion et sans perte de qualité. Les objets virtuels se superposent à cette réalité avec une luminosité et une intégration impressionnante, donnant un rendu incroyablement fluide et naturel.

Coulombe a pu interagir avec des objets virtuels dans une cuisine simulée, où chaque ingrédient était identifié et spatialement ancré. Une recette a même été générée en fonction des ingrédients présents sur la table, un exploit rendu possible par Meta AI. Malgré quelques erreurs d'identification, l'expérience a marqué Coulombe par sa fluidité et l'absence de latence. En comparaison avec d’autres dispositifs AR comme le Magic Leap ou le HoloLens, Orion se distingue par un champ de vision plus large, une grande légèreté et un confort accru.

Des interactions enrichies



L’un des aspects les plus intéressant des lunettes Orion réside dans leur capacité à reconnaître les gestes de l’utilisateur grâce à un bracelet neural. Ce dispositif détecte des mouvements simples, comme un geste de la main imitant le lancement d’une pièce de monnaie, pour faire défiler les menus ou sélectionner des objets. Contrairement à l’Apple Vision Pro, qui repose principalement sur un pincement du pouce et de l’index, Orion propose une plus grande variété de gestes, rendant l’expérience plus intuitive et moins monotone.

L'intégration de la technologie haptique par le biais du bracelet a marqué Coulombe : « Le bracelet reconnaissait chaque geste et vibrait légèrement à chaque interaction réussie, ce qui donnait un retour tactile satisfaisant », décrit-il. Cette innovation renforce le sentiment de contrôle de l'utilisateur, améliorant l'immersion.

Un potentiel immense, malgré des imperfections



Si l’enthousiasme de Coulombe pour les lunettes Orion est évident, il reconnaît que le produit n’est pas sans défaut. Le prototype manque encore de certaines fonctionnalités, comme la capacité à afficher des couleurs noires véritables, un problème commun aux technologies AR actuelles. De plus, la batterie des lunettes ne dure que deux heures, bien que celle du bracelet soit conçue pour tenir toute une journée.

L’un des points les plus impressionnants de l’appareil reste cependant son champ de vision. Contrairement à d’autres solutions AR, où la vision périphérique est limitée, Orion permet une immersion plus complète. « Tout semblait en place sans effort, et la clarté des objets numériques était stupéfiante », témoigne Coulombe.

Vers une démocratisation de la réalité augmentée ?



Meta a clairement l’intention de rivaliser avec des concurrents de taille, notamment Apple, qui a récemment lancé son casque Vision Pro. Ce duel entre les géants de la tech semble bénéfique pour l’industrie XR (réalité étendue). Coulombe voit cette concurrence comme un moteur d’innovation : « Meta a besoin de cette pression pour rester à la pointe de cette technologie, après des années de quasi-monopole dans le domaine des casques de réalité virtuelle. »

Il est intéressant de noter que Meta semble vouloir s’adresser à un public plus large, en proposant un appareil qui pourrait être moins coûteux que celui d'Apple. Toutefois, pour séduire les développeurs et assurer le succès de cet écosystème, Meta devra mettre à disposition des kits de développement et des simulateurs au plus vite, un appel que Coulombe adresse directement à la société.

Voici un tour d'horizon de ce qui existe face à Orion (Prototype) : Marque Forme FOV RayNeo X2 Lunettes épaisses (120 g) 25° HoloLens 1 Casque 35° Snap Spectacles 24 Lunettes volumineuses (226 g) 46° HoloLens 2 Casque 52° Magic Leap 2 Lunettes volumineuses (260 g) 70° Meta Orion Lunettes épaisses (98 g) 70°



Orion, un avant-goût du futur ?



Les lunettes Orion de Meta ne sont pour l’instant qu’un prototype, mais elles marquent un tournant dans l’industrie de la réalité augmentée. Coulombe est ressorti de cette expérience avec la conviction que cet appareil pourrait devenir l’outil quotidien de demain, un accessoire aussi commun que les smartphones aujourd’hui.

La bataille entre Meta et Apple pour le leadership dans le domaine de la réalité étendue ne fait que commencer, mais avec Orion, Meta semble avoir posé les bases d’une révolution technologique. Si les promesses sont tenues et que l’expérience utilisateur continue de s’améliorer, nous pourrions bientôt entrer dans une nouvelle ère où les lunettes AR redéfiniront notre rapport au monde numérique. En attendant, la communauté des développeurs semble bien impatiente de mettre la main sur ces lunettes pour explorer tout leur potentiel.