Creature Commandos : le premier projet animé du DCU introduit son équipe de monstres et précise sa sortie en vidéo

Cela fait déjà un an et demi que James Gunn a introduit ses plans pour DC Studios avec l'introduction des premiers projets du DCU au sein d'une première phase baptisée Chapter 1: Gods and Monsters. Outre le long-métrage Superman attendu en juillet 2025, nous avions alors appris l'existence d'une série d'animation Creature Commandos, avec alors la diffusion d'un visuel de l'équipe. Pour la San Diego Comic-Con 2024, une première bande-annonce teaser a été mise en ligne, qui sert principalement à nous introduire ces personnages pas tous connus du grand public.

Ce qui saute de suite aux yeux, c'est qu'il s'agira d'une déclinaison de la Suicide Squad, cette fois avec des monstres. Amanda Waller (Viola Davis) sera donc encore une fois derrière cette initiative, l'équipe étant elle dirigée par le Général Rick Flag Sr (Frank Grillo). Nous retrouvons donc les deux à Belle Reve, prison bien connue de l'univers DC, avant de découvrir quelques interactions et scènes plutôt prometteuses mettant en avant The Bride (Indira Varma), Dr. Phosphorus (Alan Tudyk), Weasel (Sean Gunn), G.I. Robot (encore Sean Gunn), Nina Mazursky (Zoë Chao) et Frankenstein (David Harbour). La vidéo montre également Circe (Anya Chalotra).

Par ailleurs, le logo de DC Studios a donc été dévoilé, reprenant l'identité visuelle DC bullet utilisée de 1976 à 2005.

Creature Commandos sera disponible sur Max en décembre 2024. Du fait de la nature même du projet, seuls les fans devraient se jeter dessus. L'abonnement à la plateforme coûte séparément entre 5,99 € et 13,99 € par mois, l'accès à son catalogue pouvant aussi se faire via Prime Video moyennant un supplément.

Si vous souhaitez vous abonner à Amazon Prime, il faut débourser 6,99 € pour un mois ou 69,90 € à l'année.