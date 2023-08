UNBOXING Meta Quest 3 : une chambre d'hôtel, un casque « oublié » et voilà un déballage vidéo du prochain casque XR de Meta, (LEAK)

L'unboxing du Meta Quest 3, le prochain casque XR de Meta, a été posté anonymement sur le réseau social Reddit. Il semble que cela soit devenu une habitude puisque, rappelez-vous, le Meta Quest Pro avait, lui aussi, été leaké dans les mêmes conditions peu avant son lancement.



L'emballage du Meta Quest 3 ressemble, au niveau du matériau utilisé, à celui du Meta Quest 2. Surprise, la boîte, en plus d'être petite, n'est plus rectangulaire (contrairement aux anciens casques Meta) mais carrée. Eh oui, l'utilisation de lentilles pancakes et la suppression des anneaux des nouveaux contrôleurs (Touch Plus) rendent l'ensemble beaucoup plus compact.

Nous apercevons, pendant un très court instant, une petite boîte, contenant probablement deux piles, une prise secteur, un câble USB-C et un livret. Notons, que l'utilisation de piles signifie que le dock de charge sera vendu séparément. A priori, les contrôleurs auront une durée d'utilisation bien plus importante que celle du Meta Quest 2, qui figurait déjà au top du top de l'autonomie (>50 heures).

Les instructions inscrites sur le carton illustre la possibilité d'ajuster la profondeur de l'interface faciale du casque, comme sur PlayStation VR 2 :

Ce réglage n'est pas anodin, car il permettra aux porteurs de lunettes de pouvoir utiliser le Meta Quest 3 sans devoir payer et clipser des verres à leurs vues (ce que nous vous recommandons quand même, question de confort et de largeur du champ de vision). Cet ajustement avait, lui aussi, fuité en février dernier :

For eye-relief adjustment, Quest 3 will have a button inside of the headset to pull it forward or backward. pic.twitter.com/ePqV29u0QS — NyaVR (@nya_vr_) February 23, 2023

En dehors de ces quelques détails, nous retrouvons stricto sensu ce qui avait déjà été leaké auparavant, ce qui est rassurant. En revanche, c'est la douche froide concernant la sangle qui semble être aussi peu pratique et cheap que celle du Meta Quest 2, surtout pour les adultes. A contrario, cette sangle est plus adaptée aux tête plus petites (ne la jetez donc pas si vous trouvez mieux ailleurs).

Nous ne connaissons pas la date de sortie du Meta Quest 3, mais nous connaissons déjà son prix : 569,99 € (à priori, pour la version 128 Go). Patience, il faudra attendre la Meta Connect du 27 septembre prochain pour savoir quand nous pourrons mettre les mains dessus. Vous pourrez suivre l'événement en notre compagnie, alors restez connectés.