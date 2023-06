Meta Quest 3 : le directeur technique de Meta répond à bon nombre d'interrogations

Dans une AMA (Ask Me Anything ou « demandez-moi ce que vous voulez »), Andrew Bosworth, directeur technique chez Meta, a répondu à la plupart des questions posées par ses followers, l'occasion parfaite de résumer ses dires et en savoir plus sur le dernier-né de la firme.

Pourra-t-on porter des lunettes avec le Meta Quest 3 ?

Sa réponse est « oui ». Il explique que le casque, beaucoup plus fin que son prédécesseur, devrait apporter un confort non négligeable. Si ça semble crédible, cela n'égalera jamais des lentilles correctrices additionnelles à fixer sur le casque. Le casque recouvre-t-il bien l'entièreté du visage ?

Andrew Bosworth a précisé que la partie noire correspondait à l'interface faciale et que ses dimensions seraient déterminées par la taille d'un visage humain. Gageons que les morphologies hors-normes pourront utiliser sans encombre le nouveau casque de Meta. Au sujet du possible remplacement des interfaces faciales, il affirme aimer l'idée, bien qu'il ne soit actuellement pas au courant de la manière pour le faire.

Comment les contrôleurs du Meta Quest 3 (qui n'ont pas d'anneaux) sont-ils suivis ?

Le Meta Quest 3 suit à la fois les mains du joueur ainsi que les LED infrarouges disposées sur la manette. C'est en combinant ces points de données qu'il serait possible d'obtenir un suivi précis, et ce sans avoir recours à la technologie coûteuse des caméras intégrées du Meta Quest Pro ou des anneaux encombrants du Meta Quest 2 . Sachez également que les joueurs pourront utiliser les manettes du Meta Quest Pro sur le Meta Quest 3. Selon les premiers retours de Bloomberg, le suivi des contrôleurs serait actuellement moins efficace que sur Meta Quest 2 ou Pro, mais il semblerait que la partie software ne soit pas encore totalement optimisée. Depuis, il a été dit que les contrôleurs du Meta Quest 3 ont passé le test de Beat Saber en mode Expert+. À suivre donc.

Le FOV est-il plus élargi que sur Meta Quest 2 ou Pro ?

Mauvaise nouvelle pour ceux qui trouvaient que le FOV était déjà assez réduit par rapport à un PSVR 2 ou un Meta Quest Pro, le champ de vision sera sensiblement le même que celui du Meta Quest 2 (environ 100°).

Quid de l'autonomie du Meta Quest 3 ?

Bonne nouvelle, l'autonomie du Meta Quest 3 sera le même que celle du Meta Quest 2, soit entre 2h et 3h. Pour rappel, à sa sortie et en condition réelle, le Quest 2 oscillait plutôt entre 2h et 2h30 selon le logiciel utilisé, et bien plus si vous utilisiez les profils battery saving de notre solution Quest Games Optimizer.

Le Meta Quest 3 est-il plus lourd que le Meta Quest 2 ?

Étonnamment, le poids du Meta Quest 3 est à peu près le même, mais le ressenti est différent. La finesse du casque joue beaucoup sur le confort d'utilisation. Le nouveau design de la sangle, le fait que la visière soit plus proche du visage participe grandement à l'ergonomie du casque.

Le Meta Quest 3 peut-il utiliser le Link ?

Le Meta Quest 3 pourra utiliser Quest Link et Bosworth a déclaré que le PC VR a toujours une part importante dans le gaming . Le directeur technique de Meta a surenchéri en décrivant le Quest 3 comme « le meilleur de sa catégorie pour tous les besoins de jeu en PC VR ».

Quelles sont les principales différences entre le Meta Quest 3 et le Meta Quest Pro

Andrew Bosworth revient sur le capteur de profondeur qui, s'il était initialement prévu pour le Meta Quest Pro, fut retiré à la fin du cycle de développement, car jugé accessoire au regard des caméras couleur et de l'infrarouge. Cette suppression du capteur a notamment permis de réduire le coût, le poids et la chaleur du casque. Chose cocasse, des miroirs ont été ajoutés pour empêcher aux caméras infrarouges du Meta Quest Pro de voir à travers les vêtements. Si le Meta Quest 3 arbore un capteur de profondeur, c'est essentiellement dû au fait que la société a plus de recul sur cette technologie et qu'elle s'est suffisamment améliorée en un an, du moins assez pour être bien plus pertinent sur ce modèle de casque. La vue passthrough du Quest 3 est bien supérieure à celle du Meta Quest Pro. Il semblerait toutefois que des flashs gris apparaissent lorsque les mains bougent rapidement en raison du nouveau mode de colorisation du passthrough.

Notre avis



Nous ne pouvons qu'apprécier les réponses fournies par le directeur technique de Meta, bien que nous ne pouvons que vous recommander de prendre certaines informations (les moins objectives) avec des pincettes.Sur les performances, nous ne sommes pas plus avancées, le Meta Quest 3 serait capable d'afficher des graphismes en haute définition sans perte d'images, nous ne demandons qu'à y croire, tant il est vrai que les jeux montrés lors du Meta Showcase Gaming témoignent d'un fossé graphique incontestable. Ce qui est sûr, c'est que nous avons hâte de mettre les mains sur ce Meta Quest 3 pour vous en donner nos premières impressions, alors un conseil, restez connectés.