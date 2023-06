Meta Quest+ : un nouvel abonnement payant avec des jeux à débloquer chaque mois annoncé

Toutes les plateformes ou presque ont leur système d'abonnement pour profiter de plus de jeux présélectionnés contre un forfait mensuel, alors pourquoi pas les Meta Quest 2 et Meta Quest Pro et le futur Meta Quest 3 ? C'est sûrement ce que s'est dit Meta, qui vient de dévoiler l'offre Meta Quest+.

Plus proche du PlayStation Plus Essentiel que du Xbox Game Pass, l'abonnement à 7,99 $ par mois ou 59,99 $ par an (les prix en euros doivent encore être précisés) permettra de récupérer chaque mois deux jeux choisis par le constructeur. Ceux-ci rejoindront un catalogue qui s'agrandira et restera accessible tant que la souscription sera active, avec la possibilité de mettre son abonnement en pause et de le reprendre pour retrouver tous les jeux auparavant débloqués.

Pour commencer, nous aurons ainsi droit au jeu d'action et de rythme à la première personne Pistol Whip et à l'aventure rétro Pixel Ripped 1995 du 1er au 31 juillet, puis à Walkabout Mini Golf et au shooter MOTHERGUNSHIP: FORGE entre le 1er et le 31 août. Pour vous permettre de découvrir le service, le premier mois est à seulement 1 $ jusqu'au 31 juillet 2023. De quoi vous donner envie de vous abonner pour découvrir des expériences chaque mois ?