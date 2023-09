Meta Quest 3 : la résolution des jeux sera plus élevée, mais dans quelles conditions ?

Le Meta Quest 3 débarque avec de nouvelles capacités et des performances accrues. Grâce à son Snapdragon XR2-Gen2, annoncé comme quasiment deux fois plus performant par Meta, nous sommes en droit d'en attendre davantage en termes de finesse d'affichage. Faisons le point, car il y a des choses à nuancer.

Vous l'aurez surement tous remarqué, nos jeux autonomes sont en général assez flous et manquent de piqué, c'est d'ailleurs pour ça que nous vous recommandons l'application QuestGamesOptimizer. Néanmoins, sans ce merveilleux outil, il est un constat flagrant : les jeux actuels ne font pas honneur au plein potentiel des dalles de nos casques autonomes. L'une des principales raisons est le manque de performance. En gros, c'est comme si nous jouions à nos jeux Pico et Meta Quest en 720p sur un écran 1080p. Ce n'est pas gênant pour tout le monde, mais c'est un fait. Sans grande surprise, le Meta Quest 3 proposera une résolution de rendu plus élevée que les précédentes itérations. Ce n'est ici en rien une grande nouvelle, car c'est ainsi à chaque nouveau casque, grâce au gain de performance des nouvelles puces.

Voici un tableau récapitulatif du nombre de pixels par écran de nos casques actuels versus la résolution de rendu utilisée par défaut.

Pixels par oeil/écran Résolution de rendu par défaut Meta Quest 1 1440x1600px 1216x1344px Meta Quest 2 1832x1920px 1440x1584px Meta Quest Pro 1800x1920px 1440x1584px Meta Quest 3 2064x2208px 1680x1760px Pico 4 2160x2160px 1440x1584px

Il est évident qu'après lecture du tableau, nous pouvons affirmer que les écrans ne sont pas exploités à leur juste valeur et que l'image est de ce fait floue. Nous pouvons donc supposer que le Quest 3, comme l'éventuel prochain Pico 5, souffrirons de ce même problème. En effet, n'oublions pas que les casques de réalité virtuelle autonomes embarquent des puces mobiles auxquelles nous demandons de traiter bien plus de pixels que sur un simple écran PC. Les résolutions attendues pour exploiter les écrans se rapprochent, voire dépassent la 4K si nous combinons la somme des pixels des écrans. Un processeur mobile est très vite à la traine pour afficher autant de pixels avec une fréquence de rafraîchissement d'au moins 72Hz-90Hz, soit 72-90 images par secondes constantes. Nous sommes loin d'un besoin PC en 1080p à 60fps.

La puissance supplémentaire du Meta Quest 3 permettra donc de faire tourner l'ensemble des contenus et jeux existants avec une résolution de rendu de base à 1680x1760px. Cette valeur, tout comme celles du tableau, représente un coefficient de x1.0 définie par le constructeur. Les développeurs, comme sur les précédentes machines, pourront appliquer un multiplicateur positif ou négatif à cette résolution (ex: x0.8, x1.5). C'est ce qui se passe actuellement. Certains jeux sont rendus dans une résolution inférieure à la résolution de base (ex: Hellsweeper, Hubris, Red Matter 2), quand quelques exceptions sont rendues dans une résolution supérieure, comme Walkabout Mini Golf. Des compromis sont souvent opérés pour permettre d'afficher plus d'informations à l'écran sans faire chuter les performances.

Les jeux exécutés sur le Meta Quest 3 verront donc une augmentation automatique de la netteté de l'ordre de 16% supplémentaires, et ce, sans l'action des développeurs. Mais cette augmentation reste minime, et c'est bien pour ça que le QuestGamesOptimizer pourrait faire des merveilles sur cette nouvelle machine pour aller réellement plus loin. Gageons que la très grande majorité des jeux optimisés par QGO permettent de dépasser le seuil des 1680x1760px. Comprenez donc ici que votre Meta Quest 2 fait tourner aujourd'hui les jeux dans une meilleure résolution que celle du Quest 3 grâce à QGO. Imaginez maintenant la combinaison des deux !

Rappelons pour finir, que pour exploiter pleinement les capacités du Snapdragon XR2-Gen2, les développeurs devront relever les manches pour y intégrer des effets lumineux plus poussés, des ombres dynamiques, des textures plus fournies ou bien augmenter eux-mêmes la résolution en exploitant par exemple le Dynamic Resolution Scaling. Certains studios s'y sont déjà attelés.

Le Meta Quest 3 peut être précommandé sur Amazon au prix de 549,99 € pour la version 128 Go et 699,99 € pour la 512 Go, avec Asgard's Wrath 2 offert.