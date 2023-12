Meta Quest : le poids des jeux sur le Quest 3 affecte aussi ceux des Quest précédents, faut-il s'en inquiéter ?

Si l'optimisation des jeux pour le Meta Quest 3 peut augmenter la taille des jeux, il en va de même pour les jeux Meta Quest 2, et ce, sans que ces derniers ne profitent d'une quelconque amélioration. Comment l'expliquer ?

La réponse est simple : il n'existe qu'un seul canal de distribution pour les applications disponibles sur le store. Comprenez bien que sur l'OS de Google, si vous pouvez faire tourner Genshin Impact sur un Samsung Galaxy A5 ou un Samsung S21, vous ne bénéficierez pas du même rendu d'un appareil à l'autre, et pourtant la taille du jeu sur les deux supports restera la même. Eh bien, sur Meta Quest 2 et 3, c'est la même chose.

Les possesseurs de la version 64 Go du Meta Quest 2 pourraient ne pas voir cela d'un bon œil. Plus il y aura de jeux optimisés pour le Meta Quest 3, moins il y aura de place sur les systèmes Meta Quest précédents, pourrions-nous penser. Eh bien pas forcément ! Beaucoup de studios ont fait le choix de réduire le poids de leurs titres afin que l'upgrade ne soit pas forcément synonyme d'un alourdissement de la taille des jeux (nous l'avons aperçu en effectuant une mise à jour de notre base de données).

Seule deux jeux passent (quasiment) du simple au double : Red Matter 2 (5,6 Go à 9,1 Go) et Espire 2 (7 à 12 Go) :

Le PDG du studio Myron Games (à qui nous devons Deisim) affirme pourtant qu'il est possible de proposer des APK (extension de fichiers propre aux applications Android) séparés, en ajoutant notamment une différence dans le manifeste du jeu. Seul bémol, la méthode est fastidieuse et demande beaucoup de rigueur, ne serait-ce que pour éviter que la mauvaise version n'atterrisse sur le mauvais casque.

Ceci dit, dans le cas où Meta démultiplierait les canaux de distributions, il n'est pas dit que les studios aient le temps, les ressources ou l'envie de délivrer plusieurs versions du même titre, eux qui sont déjà épuisés (et cela se comprend) à la simple idée de faire autant de versions qu'il y a de systèmes ou de casques différents.

Dans l'absolu, si les développeurs arrivent à réduire le poids de leurs jeux tout en réussissant à optimiser leurs titres sur Meta Quest 3 (et ils devraient être majoritaires dans ce cas), le Meta Quest 2 64 Go (comme l'a annoncé Mark Zuckerberg) a encore de belles années devant lui.

Le dernier casque de réalité mixte est disponible sur le site de Meta et sur Amazon. Le modèle avec 128 Go de stockage coûte 549,99 euros tandis que celui avec 512 Go, lui, est vendu à 699,99 euros.