Meta Quest 3 : pas besoin d'Apple Vision Pro pour pimper son salon en réalité mixte !

En marge de la Meta Connect 2023 et de la présentation du Meta Quest 3 (que nous avons diffusé puis débriefé sur notre chaîne Youtube, accompagné de nombreux intervenants) Mark Zuckerbeg et Andrew Bosworth ont fait le point sur la technologie Meta Augments. Faisons le tour du propriétaire.

Les capacités du dernier fleuron de Meta ont laissé entrevoir de très nombreuses possibilités, que ce soit en termes de performances, mais aussi, et c'est bien ce qui nous concerne ici dans ce billet, en termes de réalité mixte (MR). Le père de Facebook ne cache pas son ambition d'augmenter nos réalités à l'aide des Meta Quest ou bien encore des Ray-Ban stories.

Le Quest 3 est le premier appareil de la gamme à posséder un capteur de profondeur/distance épaulé par un Lidar, ce qui ouvre de nouvelles opportunités. Dorénavant, le casque, qui propose un Passthrough tout en couleur, sera en mesure de scanner notre environnement et notre pièce de jeu pour y définir le Guardian sans lever le petit doigt, mais là où les choses deviennent intéressantes, c'est que la cartographie de la pièce dans laquelle nous nous trouverons donnera lieu à la compréhension de celle-ci. Auparavant, nous devions définir à la main des limites virtuelles approximatives, dessiner notre bureau, le canapé, etc, mais c'est à présent du passé.

Le casque sera donc capable d'analyser le décor pour y créer des surfaces et des limites virtuelles avec lesquelles nous pourrons interagir dans des expériences de réalité mixte, tout comme nous le ferions dans la vie réelle. Nous pourrons donc lancer une balle et la voir rebondir virtuellement sur nos meubles réels, et l'occlusion des éléments sera, elle aussi, exploitée, et nous y gagnerons en réalisme. Imaginez jouer à cache-cache dans votre maison avec un animal de compagnie virtuel se glissant derrière une table, un recoin, etc.





Avec Augments, Meta souhaite enrichir virtuellement notre monde réel en y disposant divers items que, nous pourrons déplacer et avec lesquels nous pourrons interagir. Si nous avions beaucoup apprécié la customisation des environnements sur le Rift (PCVR avec AirLink), pour en faire notre cocon numérique en y plaçant tout et n'importe quoi, allant des collectibles à débloquer en jeu comme de la porte des dieux d'Asgard Wrath, des statuettes en tout genre, un drone, en encore du mobilier, nous pouvions déplorer son absence sur les appareils en utilisation autonome. La raison la plus évidente étant le manque de puissance su Snapdragon XR2-Gen1, son successeur, le Gen2, couplé aux nouvelles capacités de réalité mixtes, semblent signer un combo redoutable à en juger par la démonstration vidéo offerte pendant la Connect 2023.

Nous y voyons par exemple l'encrage de Réels, photos et vidéos Facebook et Instagram sur les murs, l'épinglage de lecteurs musicaux, boules météos, indications en tout genre, écrans virtuels, en passant par des trophés et collectibles numériques augmentés et animés avec lesquels nous pourrons interagir afin de donner vie à notre espace. Le gros avantage de la cartographie du Quest 3 est bien sûr le fait de retrouver tous ces éléments à leur place à chaque fois que vous serrez amené à chausser votre casque.

Augments devrait débarquer dès l'année prochaine. En tout cas, à la rédaction, nous avons hâte de voir ce qu'il en retourne.

Le Meta Quest 3 peut être précommandé sur Amazon au prix de 549,99 € pour la version 128 Go et 699,99 € pour la 512 Go, avec Asgard's Wrath 2 offert.