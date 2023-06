Mark Zuckerberg s'exprime sur l'annonce du Vision Pro, l'ordinateur spatial d'Apple. Même pas peur ?

Lors de sa première réunion générale depuis 2020 au siège de l'entreprise à Menlo Park, en Californie, Mark Zuckerberg a exprimé son point de vue sur l'annonce du casque Vision Pro d'Apple mettant en évidence les différences philosophiques dans l'approche des deux entreprises. L'annonce très attendue du casque d'Apple, d'ailleurs présenté comme un ordinateur spatial, a suscité de l'excitation dans l'industrie de la réalité virtuelle, mais le PDG de Meta, connu pour son franc-parler, a partagé ses réflexions sans détour.

« Apple a finalement son casque, donc je souhaite prendre un instant pour en discuter », a déclaré Mark Zuckerberg. « J'étais vraiment curieux de voir ce qu'ils allaient présenter. Bien évidemment, comme je ne l'ai pas encore vu, j'en apprendrais davantage lorsque nous pourrons l'essayer et observer comment les gens l'utilisent ». D'après les informations disponibles, il a souligné qu'aucune solution magique n'a été dévoilée dans le casque d'Apple qui n'est déjà été explorée par ses propres équipes. « D'après ce que j'ai pu voir initialement, je constate que la bonne nouvelle est qu'ils n'ont pas présenté de solutions révolutionnaires pour contourner les contraintes ou les lois de la physique, des domaines que nos équipes ont déjà explorés et pris en compte », a-t-il déclaré.

Une différence majeure entre les deux casques réside dans leur conception. Apple a opté pour un écran à résolution plus élevée, entraînant ainsi un coût sept fois plus grand et une consommation d'énergie accrue. « Ils ont fait ce choix de conception qui peut s'avérer logique pour les cas d'utilisation qu'ils envisagent ». Cependant, il a aussi mis en évidence les différences de valeurs et de vision entre les deux sociétés. « Notre vision du métavers est fondamentalement sociale. Il s'agit de permettre aux individus d'interagir de nouvelles manières et de se sentir plus connectés d'une manière inédite. Notre appareil vise également l'activité et l'action », a-t-il souligné. Le PDG de Meta a également noté que toutes les démonstrations du casque d'Apple présentaient une personne seule sur un canapé, alors que sa vision met l'accent sur l'interaction sociale et l'expérience active. Il a admis que cela pourrait représenter une vision possible de l'avenir de l'informatique, mais il a clairement exprimé que ce n'était pas sa vision préférée. « Cette annonce met en évidence les différences de valeurs et de vision que nos entreprises apportent à ce domaine, ce qui est selon moi d'une grande importance », a-t-il continué. « Nous innovons afin de garantir que nos produits soient aussi accessibles et abordables que possible pour tous et cela constitue un élément fondamental de notre démarche. »

En conclusion de ses commentaires, Mark Zuckerberg s'est dit enthousiaste quant à l'importance de son travail et optimiste quant à son succès face à la concurrence. « Découvrir ce qu'ils ont présenté et comment ils vont rivaliser ne fait que renforcer mon enthousiasme et mon optimisme quant à l'importance de notre démarche et à notre réussite. Cela promet d'être un voyage passionnant », a-t-il conclu.

Alors que la bataille pour la réalité virtuelle et la conquête du métavers se poursuit, la différence de philosophie entre Apple et Meta devient de plus en plus apparente. Il reste à voir comment ces visions divergentes façonneront l'avenir de la réalité virtuelle et de l'informatique immersive.