Summer Game Fest Live 2023 : suivez la grosse conférence de ce début juin ce jeudi à 21h00

Nous sommes en juin et même s'il n'y a pas d'E3, nous pourrons comme l'an dernier compter sur le Summer Game Fest de Geoff Keighley pour faire le plein d'annonces tout au long de l'été. En guise de coup d'envoi, une conférence va être diffusée ce jeudi 8 juin à 21h00 en direct depuis le YouTube Theater de Los Angeles et, comme à son habitude, l'organisateur a monté une vidéo servant à hyper sa présentation. Notez à toutes fins utiles que les jeux visibles ne sont en aucun cas une confirmation de leur présence ou non lors de cette soirée, bien que certains seront effectivement là.

Comme certitude, nous savons que Mortal Kombat 1 aura droit à sa toute première bande-annonce de gameplay en présence d'Ed Boon et que le récemment daté Alan Wake 2 fera une apparition, là encore avec des phases de jeu qui seront introduites par Sam Lake. L'extension Phantom Liberty de Cyberpunk 2077 se montrera également.

Vous pourrez donc suivre ce Summer Game Fest Showcase ci-dessous via le flux vidéo officiel de la chaîne des Game Awards.

Notez que la soirée se poursuivra assez tard avec le Devolver Direct: The Return of Volvy, qui sera diffusé à 23h59, avec juste avant un nouveau Day of the Devs: Summer Game Fest Edition organisé par iam8bit et Double Fine, qui mettra en scène les jeux indés dès 23h00.

