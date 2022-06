Summer Game Fest Live 2022 : suivez la grosse conférence du mois de juin en direct à partir de 20h00 !

Le Summer Game Fest est l'étendard un peu fourre-tout de Geoff Keighley, qui lui permet de réunir sous une même bannière toutes les conférences et annonces du milieu d'année depuis la mise en retrait de l'E3. Mais il est surtout l'occasion d'organiser la nouvelle grosse conférence multiplateforme du mois de juin, le Summer Game Fest Live.



L'évènement aura bien lieu aujourd'hui, jeudi 9 juin 2022, à partir de 20h00 : vous pouvez retrouver le flux vidéo en direct YouTube ci-dessus. Il devrait durer environ 2 heures et sera suivi par le live Day of the Devs, organisé par iam8bit et Double Fine Productions, qui se concentrera sur quelques futures créations indés. Au programme, nous aurons droit à du gameplay de Call of Duty: Modern Warfare II et The Callisto Protocol, la révélation d'un personnage de Street Fighter 6, ou encore de nouveaux aperçus de Marvel's Midnight Suns, Gotham Knights, One Piece Odyssey, Warhammer 40,000: Darktide, Nightingale, Cuphead: The Delicious Last Course, Zenless Zone Zero et Honkai: Star Rail.

Des révélations et surprises sont bien évidemment à prévoir, comme l'introduction d'un RTS signé Frost Giant. Les bruits de couloirs espèrent déjà la présentation de The Last of Us: Part I, un certain Overdose par Hideo Kojima ou encore la date de sortie de God of War: Ragnarök... Alors, rendez-vous ce soir pour découvrir ce de quoi l'avenir du jeu vidéo sera fait !