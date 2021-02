INSOLITE : Twitch Gaming coupe le son de Metallica après la BlizzConline

La BlizzCon est toujours un grand évènement pour les fans, Blizzard organise régulièrement un concert, Metallica était sur scène en 2014. Cette année, la BlizzConline se fait uniquement en ligne, mais le studio a gardé ses bonnes habitudes, avec un petit mix du DJ Kristian « Hodor » Nairn (grand fan de WoW) avant la cérémonie d'ouverture, et le retour du célèbre groupe de metal, le temps d'un seul titre après la conclusion.

L'évènement était évidemment diffusé sur de nombreux services de streaming, notamment sur la chaîne Twitch Gaming de la plateforme d'Amazon. Et ici après quelques notes de For Whom The Bell Tolls, la musique a été remplacée par une piste libre de droits ! Une séquence ubuesque immortalisée sur YouTube, et qui a beaucoup fait rire les spectateurs. Mais pourquoi donc Twitch Gaming a-t-il coupé le son de Metallica ? Eh bien, la plateforme fait front depuis quelques mois contre les musiques non libres de droits, et pour éviter une plainte avec le DMCA, elle a choisi de remplacer For Whom The Bell Tolls par une musique folk en 8 bits, tout en laissant les quatre musiciens à l'image, pour une séquence déjà culte.

Cela montre bien les soucis que pose le DMCA sur des plateformes de streaming comme Twitch, mais le fait que Metallica soit au cœur de cette affaire amuse les fans, qui rappellent que le groupe s'était battu longtemps contre le piratage illégal et Napster il y a de ça plus de 20 ans. Pour écouter tranquillement For Whom The Bell Tolls, vous pouvez retrouver le CD de l'album Ride The Lightning à 7 € sur Amazon.

