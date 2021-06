BON PLAN Oculus Quest « Summer of Fun Sale », jusqu'à 49 % de remise sur plus d'une trentaine de bons jeux !

L'Oculus Quest Store a déjà la tête au soleil et Oculus vient de lancer ses soldes estivaux annuels. Ce sont ainsi pas moins de 7 packs (21 jeux) qui sont à prix cassés (voir ici) et surtout 35 jeux et applications bénéficiant d'une remise allant jusqu'à 49 % ! Notez bien de repasser voir tous les jours, car les offres sont annoncées comme « évolutives ».

Voici la liste du jour (24 juin) des jeux et applications en promotion pour ce « Summer of Fun Sale 2021 » :

Ces offres sont valables pour les achats sur Oculus.com. Elles seront actualisées tous les jours. Non cumulable avec d’autres offres ou remises. La remise s’effectue automatiquement lors du paiement. Non valable sur les achats antérieurs. Non valable pour de l’argent ou équivalent. Facebook Technologies, LLC se réserve le droit d’annuler ou de modifier cette offre à tout moment et sans préavis.

Si vous n'avez pas encore sauté le pas, vous pouvez vous offrir un Oculus Quest 2 chez Boulanger, la Fnac, Darty ou Amazon à partir de 349,99 €.