RUMEUR sur la PS5 et la Xbox Series X : les plans de révélation de la next-gen bouleversés suite à l'annulation de l'E3 2020

Vous commencez à bien le savoir, à cause de la pandémie mondiale de COVID-19, de nombreux salons ne vont pas pouvoir être tenus ces prochains mois, du moins physiquement, chamboulant les plans des différents éditeurs de jeux vidéo alors que la next-gen est toute proche. L'analyste Daniel Ahmad (@ZhugeEX) a d'ailleurs fait part ces dernières heures de quelques indiscrétions à ce sujet, déclarant que l'annulation pure et simple de l'E3 2020 aurait bouleversé les plans d'annonces et de révélations qui auraient dû avoir lieu en juin.

Selon lui, même s'il devrait y avoir de quoi se mettre sous la dent aux alentours de la semaine du 8 au 14 juin (le Summer of Gaming d'IGN venant de suite en tête), une partie de ce qui était prévu pour le salon de Los Angeles a été déplacée bien en amont ou beaucoup plus tard. Ainsi, les premières présentations de jeux et console (vous noterez le singulier) seraient effectuées assez tôt, dons sans doute en mai ou pour cette fin avril. Il a tout de même ajouté que la situation étant sans précédent, des facteurs externes peuvent venir tout modifier en dernière minute. Tom Phillips d'Eurogamer a de son côté réagi en parlant d'annonces plus espacées cette année, étalées sur mai, juin et juillet.

VGC a rajouté du grain à moudre à ces paroles en affirmant que la présentation de la PS5 serait effectuée en mai selon une personne ayant connaissance des plans de Sony. Espérons que ce ne soit pas au détour d'un simple article sur le blog comme pour la DualSense... Cela reste tout de même à nuancer, le report de The Last of Us Part II pouvant là encore avoir modifié la stratégie marketing globale au niveau des temps de communication à venir. Microsoft aurait également prévu des annonces en mai au sujet de sa Xbox Series X, potentiellement plus orientées vers les jeux vu que nous connaissons déjà l'apparence et les spécificités techniques de la bête.

Nous serons dans tous les cas vite fixés, et il va sans dire que les semaines à venir pourraient bien nous réserver de bonnes surprises.