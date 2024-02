RUMEUR sur Xbox : Starfield et d'autres exclusivités bientôt sur PS5 et Switch ?

Tous les joueurs s’y retrouveraient dites vous ?! C’est une blague…? Beaucoup de gens n’ont pas les moyens d’acheter les deux systèmes, or pouvez vous me dire quel est la plus value aujourd’hui lundi 5 février d’un gars qui achète une Xbox séries X si tout le catalogue d’exclus, certes bien maigre, se retrouve sur PS5??

Pourquoi diable n’aurait il pas mieux fait à ce moment là d’acheter une PS5 pour le coup et profiter en plus, du gros catalogue Sony ??



La vérité c’est que Phil Spencer prend les joueurs pour des cons, mais ça je le dis depuis longtemps: "la console la plus puissante"; on le voit, ça n’a rien donné. "2020 Vous aimez la Dual Sense, nous pourrons en faire une chez Xbox". Allo? 3 ans plus tard silence radio…

"Je crois ferment au marché physique", été 2023. 6 mois plus tard, il ferme ses studios dédiés…aux jeux physiques.

"Je veux des AAA tous les 3 mois", 2021.

Nous sommes en 2024, pas besoin de commentaire.



Bref Xbox et Spencer font n’importe quoi depuis le début, on peut même dire depuis la xbox one, il n’y a eu que des mauvais choix, et la Séries S qui pourrit les perfs de la pourtant puissante séries X en est une autre, de même que d’arriver avec une x Digital paraît il en 2024, 4 ans après Sony…

Pas besoin d’en rajouter.



La seul chose dont je leur suis gré c’est d’avoir gardé une bonne rétro compatibilité avec l’ensemble du catalogue Xbox depuis 2001, vous mettez une galette de Halo d’il y a 23 ans et ça marchera, et ça c’est vraiment cool pour les joueurs rétro, c’est un fait.

Mais alors pour le reste…