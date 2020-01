RUMEUR sur The Order: 1886, une suite à venir sur PS5 et Xbox Series X ?

Vous vous souvenez de Ready at Dawn ? Mais si, nos amis avaient conçu une petite aventure sympathique, The Order: 1886, qui avait vu le jour sur PS4 en 2015. Eh bien, le studio fait parler de lui aujourd'hui. Et pour cause, le fameux OsirisBlack (qui avait partagé quelques informations sur la PS4 Pro quelques mois avant son annonce) aurait vu le nouvel ouvrage vidéoludique de la firme ; rappelons qu'un titre AAA est en développement.

Image de The Order: 1886



Il décrit brièvement la vidéo, en quelques mots, un homme surveillerait une pièce sombre avec un dispositif lumineux accroché sur son épaule, puis tirerait sur une créature possédant une multitude de bras et des yeux jaunes. La bestiole s'enfuirait et narguerait le patrouilleur. Selon ces dires, la séquence serait du gameplay, et non une cinématique.

Order: 1886

C'est la plus belle chose que j'ai jamais vue. La modélisation des personnages, l'éclairage et la physique sont d'un autre niveau. Ce n'est pas une cutscene, c'est du gameplay, et il est très impressionnant. La fin est une cutscene, mais les gars... vous ne pouvez littéralement pas faire la différence (entre le gameplay et la cutscene, NDLR).

Il refuse d'en dire plus, car ce serait trop « révélateur » de ce qu'est ce nouveau projet. Des créatures étranges avec des yeux jaunes... Un univers obscur... Bien évidemment, les joueurs pensent à la suite de The Order: 1886. Pour le coup, nous ne pouvons faire qu'une chose : patienter.