RUMEUR sur The Quarry : un nouveau jeu de Supermassive Games à venir en 2022

Supermassive Games a décidément un problème avec les dépôts légaux de noms. Il y a quelques semaines, pas moins de 5 titres potentiellement liés à la série The Dark Pictures avaient été découverts. Voilà que c'est au tour d'un autre projet du studio britannique d'être potentiellement leaké de cette manière.

C'est du côté de l'EUIPO (European Union Intellectual Property Office) que The_Marmolade a découvert le titre et le logo d'un certain The Quarry, enregistré par Supermassive. Encore un jeu en lien avec The Dark Pictures ? Visiblement non, car d'après les sources d'Andy Robinson de VGC, il s'agit d'une franchise originale qui serait éditée par 2K Games, et The Quarry serait pour le moment prévu pour 2022.

Quant à savoir ce que proposera ce mystérieux projet en rapport avec une carrière, nul ne le sait, mais vu le passé de l'équipe, nous pouvons espérer un jeu d'horreur. Et vu le calendrier serré, si le leak est avéré, les informations devraient vite arriver. D'ici là, The Dark Pictures: House of Ashes est disponible à partir de 25,95 € sur Amazon.fr.

