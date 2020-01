RUMEUR sur Star Wars: Knights of the Old Republic, un nouveau jeu en développement chez EA Games

En 2015, Cinelinx indiquait qu'un nouveau jeu Star Wars: Knights of the Old Republic était en cours de développement, mais le projet avait été arrêté l'année suivante. Et pour bien débuter 2020, le site est de retour avec deux sources différentes lui rapportant la production d'un jeu vidéo Star Wars: Knights of the Old Republic, mais il y a des contradictions.

D'après une première source de Cinelinx, un studio d'EA Games développerait actuellement un remake du premier opus de la franchise, mais une seconde source fait quant à elle état d'un vrai nouveau jeu, qui regrouperait des éléments des deux premiers titres pour en fait une création canonique à la saga. Car depuis le rachat de Lucasfilm par Disney, les jeux KOTOR ne sont plus canons.

Bien évidemment, tout cela est à prendre avec des pincettes, mais pour rappel, des rumeurs d'une trilogie Knights of the Old Republic font parler d'elles depuis plusieurs mois, sortir le jeu en même temps qu'un film serait une stratégie logique de la part de Lucasfilm et Disney.