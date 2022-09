Call of Duty: Mobile voyage en train dans sa Saison 8

Call of Duty: Mobile continue d'accueillir très régulièrement des mises à jour saisonnières, et après une collaboration avec Netflix dans l'univers de Ghost in the Shell: SAC_2045, Activision présente cette semaine la Saison 8 de son jeu free-to-play, dénommée Un train pour nulle part.

Cette nouvelle saison de Call of Duty: Mobile rajoutera une nouvelle carte tirée de CoD: Black Ops - Cold War, un évènement à thème et bien évidemment du contenu à débloquer via le Pass de Combat, voici ce qui attend les joueurs :

Infiltrez les lignes ennemies dans le Passe de combat d'Un train pour nulle part.

La Saison 8 offre un tout nouveau Passe de combat qui comprend du contenu gratuit et premium, tels que de nouveaux opérateurs, une nouvelle arme fonctionnelle, des plans d'armes, des cartes de visite, des porte-bonheurs, des points COD, et bien plus encore.

Niveaux gratuits du Passe de combat

Le contenu gratuit du Passe de combat de cette saison comprend le nouveau fusil de précision à verrou ZRG 20 mm, débloqué au niveau 21, ainsi que la nouvelle classe BR, Pyromane, débloquée au niveau 14. Parmi les autres récompenses gratuites de cette saison, citons une variété de camouflages, des plans d'armes et la carte de visite Bouffe d'araignée au niveau 50.

Niveaux du Passe premium

Achetez le Passe de combat et obtenez une chance de gagner tout le contenu disponible dans Espion contre espion, y compris la nouvelle apparence d’opérateur Misty - Agent infiltré, Seraph - Agent double, Vanguard - Élite nocturne, et Adler - Élégant. Les autres récompenses premium comprennent des plans d'armes stylisés pour les M13, CBR4, S36, M4 et le nouveau ZRG 20 mm.

Obtenez plus de contenus avec le Passe de combat de Forces terrestres.

Les joueurs qui achètent l'abonnement au Passe de combat Forces terrestres débloqueront en plus l’apparence d’opérateur Park - Agent double, ainsi qu'un nouveau plan d'arme pour l’AK-47 et une apparence pour sac à dos. Vous bénéficierez également d'une augmentation saisonnière de 10 % d’EXP de joueur et d’EXP d'arme, ainsi que de remises sur l’achat de certaines caisses.

Nouvel atout et nouvelle carte Multijoueur





Nouvelle carte : Express. Pour la première fois dans Call of Duty: Black Ops II, Express se déroule dans un centre de transit ferroviaire à grande vitesse où les opérateurs s'affrontent à l'intérieur du terminal et sur les voies. Sa disposition en demi-cercle présente des couloirs étroits et de nombreuses lignes de tir à longue portée. Frayez-vous un chemin à travers le train garé pour contourner les ennemis d'une plateforme à l'autre, ou montez sur le poste électrique sud et tirez sur les ennemis en dessous. Quelle que soit la façon dont vous abordez la carte, assurez-vous de ne pas être sur les rails lorsque le train à grande vitesse arrive à toute allure.

Nouvel atout : Espionnage. Rendez la monnaie de leur pièce à vos ennemis avec l’atout Espionnage. Piratez les objets au sol de l'ennemi et utilisez-les pour votre usage personnel. Obtenez cet atout lors d'un défi saisonnier pour pouvoir pirater le Système Trophy, la mine terrestre, la tourelle antiaérienne, la tourelle automatique, le bouclier convertible et la boîte de munitions. Une fois le piratage manuel terminé, ils commenceront à travailler en votre faveur.

Nouvelle classe de Battle Royale : Pyromane





Attirez vos ennemis dans des fosses ardentes grâce à la nouvelle classe de Battle Royale : Pyromane. Capable de poser des pièges de goudron enflammés qui brûlent et ralentissent les opérateurs ennemis qui entrent dans le cercle de feu. D'une durée de plusieurs secondes chacun, ces pièges sont parfaits pour bloquer l'accès à des endroits importants, que ce soit pour tenter de s'enfuir proprement ou pour tenir une position contre des ennemis qui se précipitent.

Le Pyromane ne peut pas être touché ou ralenti par ses propres pièges, et il gagne en plus une résistance accrue aux dégâts de feu et d'explosifs.

Nouvel événement à thème - Opération : Chasse à l'espion





Devenez un espion et soyez récompensé pour les renseignements que vous ramenez à la base dans l'Opération : Chasse à l’espion, disponible dans la Saison 8. Collectez des indices en vous battant dans les modes Multijoueur et Battle Royale, puis utilisez ces indices pour intercepter les renseignements de l'ennemi, en gagnant des récompenses au passage, comme le Lerch - Détective, le GKS - Griffe, et le Porte-bonheur - Serviteur du chaos.

Tout au long de l'événement, les informateurs alliés changeront de position sur le tableau des renseignements, vous aidant ainsi dans votre mission. En interceptant des renseignements d'un côté de l'informateur, vous obtiendrez une réduction automatique pour intercepter les renseignements de l'autre côté. Utilisez les informateurs à bon escient pour progresser plus rapidement.

Mission spéciale en Battle Royale : quand l’Opération : Chasse à l'espion est active, vous serez chargé d'éliminer des ennemis spécifiques en Battle Royale. Terminez la mission pour gagner des indices supplémentaires. Concentrez-vous sur l'opérateur cible en effectuant des éliminations et des assistances tout au long de la partie, ce qui vous donne accès à une capacité de suivi spéciale qui vous permettra de localiser temporairement votre cible sur la carte. Notez qu'ils seront informés que leur position est divulguée, alors soyez prêts à vous battre.

Nouveaux défis saisonniers





La Saison 8 apporte de nouveaux défis saisonniers qui offrent des récompenses telles que de nouveaux plans d'armes, des apparences d'opérateurs et jusqu'à 30 000 EXP de Passe de combat. Vous aurez également la possibilité de gagner l’atout Espionnage et la nouvelle arme au corps à corps, le couteau papillon, l'outil parfait pour un espion discret. Plus d’informations en jeu tout au long de la saison.

Mise à jour en magasin : tirage de personnage légendaire, couteau papillon légendaire et plus encore





Consultez la boutique tout au long de la Saison 8 pour découvrir une série de tirages incroyables mettant en vedette des opérateurs comme la nouvelle Sophia - Chevalier errant légendaire. Laissée pour morte et en quête de vengeance contre les assassins de son père, Sophia préfère éliminer ses cibles avec son légendaire couteau papillon, un cadeau de son mentor, Vladimir Makarov.

Parmi les autres points forts de la boutique de la Saison 8, citons Le directeur, Tempête, Templier - Chevalier royal, et bien d'autres encore. Chaque tirage est associé à un contenu supplémentaire impressionnant, notamment la possibilité de gagner des plans d'armes légendaires supplémentaires pour le Kilo 141, le PPSh-41 et le ZRG 20 mm, entre autres.