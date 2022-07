Call of Duty: Mobile invite la licence Ghost in the Shell dans la Saison 7, New Vision City

Les saisons s'enchaînent dans Call of Duty: Mobile, et après Vers les cieux lancée à la fin du mois dernier, Activision dévoile déjà le contenu de la Saison 7, qui s'intitulera New Vision City. Comme son nom ne l'indique pas, elle proposera une collaboration avec la franchise Ghost in the Shell.

Plus précisément, ce sont les personnages de la série animée Ghost in the Shell: SAC_2045 de Netflix qui s'inviteront dans Call of Duty: Mobile, à savoir Motoko Kusanagi et Batou. Les joueurs pourront aussi découvrir la région New Vision City sur la carte Isolated, mais aussi affronter des ennemis post-humains, améliorer leur opérateur et accomplir des missions pour obtenir des récompenses. Bien sûr, un nouveau Passe de Combat sera introduit avec 50 niveaux de récompenses gratuites et premium, dont les opérateurs Blackjack - Elite et Motoko, l'arme Switchblade X9, des plans d'armes, des cartes de visite, des charmes et des points CoD. Voici les points clés de la Saison 7: New Vision :

Nouvelle zone de Battle Royale - New Vision City - Une nouvelle cybercité futuriste inspirée de la série Netflix GHOST IN THE SHELL : SAC_2045 sera disponible dans le mode Battle Royale. New Vision City est encapsulée dans une mystérieuse coquille et recouverte d'une obscurité perpétuelle, éclairée uniquement par les néons cybernétiques qui recouvrent les gratte-ciels.

Nouvelles capacités cybernétiques - Adoptez le changement et l'amélioration grâce aux nouvelles capacités cybernétiques. Battez les Post-Humains dans la Battle Royale et gagnez une des capacités suivantes par match : Cybercerveau, Système Oculaire, Cybercorps ou Système Neurologique.

Nouvel évènement à thème : L'enquête de Togusa - Motoko se connecte au panneau de contrôle et a besoin de l'aide de Togusa. Découvrez les indices qu'elle a laissés à Togusa sur la carte pour la retrouver et l'aider à se connecter au réseau.

Les développeurs profiteront du lancement de la Saison 7 pour introduire des mises à jour et améliorations dans Call of Duty: Mobile, sans oublier des défis saisonniers, des tirages au sort et des nouveautés dans la boutique. La date de sortie de la Saison 7: New Vision City est fixée au 2 août 2022 dans CoD: Mobile, pour rappel disponible en free-to-play sur iOS et Android. Vous pouvez retrouver le manga Ghost in the Shell à 14,95 € sur Amazon.