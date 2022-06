Call of Duty: Mobile s'envole dans les airs avec la Saison 6

La Saison 5 de Call of Duty: Mobile se déroulait sous le soleil des tropiques, direction cette fois le ciel avec la Saison 6 : Vers les cieux. Comme à chaque fois, les joueurs vont pouvoir découvrir un nouveau Battle Pass avec du contenu à débloquer, sans oublier quelques mécaniques de gameplay inédites.

Cette Saison 6 de Call of Duty: Mobile proposera donc 50 nouveaux niveaux de récompenses dans le Pass de Combat, avec du contenu gratuit et premium dont les opérateurs Sophia - Ombre et Wraith - Disrupteur, l'arme KSP 45 et divers autres éléments (plans d'armes, cartes d'appel, charmes, points COD). Voici ce qui attend les joueurs :

Nouveau combat aérien en Battle Royale - Pour la toute première fois, les joueurs de Battle Royale peuvent s'envoler dans les airs et se battre avec d'autres pilotes dans des avions de chasse Jackal utilisant des missiles et des mitrailleuses.

Nouveau combat terrestre contre aérien - Les nouveaux jets ne sont pas la seule façon de se battre dans Battle Royale ; de toutes nouvelles armes anti-aériennes placées autour de la carte fournissent un soutien d'artillerie depuis le sol pour contre-attaquer les pilotes dans les cieux.

Nouvelle carte : Favela - Favela, vue récemment dans Call of Duty : Ghosts, se déroule dans les bidonvilles de Rio de Janeiro. Il s'agit d'une carte à plusieurs niveaux, avec de grands bâtiments pour le sniping, des ruelles pour les combats rapprochés et un terrain de football ouvert, propice aux batailles épiques.

Nouvel événement à thème : JACKAL : Fuelled Up - Participez à l'effort pour aider Alias en lui donnant du carburant et des améliorations pour atteindre sa vitesse maximale. Accomplissez les tâches quotidiennes pour obtenir des jetons d'amélioration et jouez à la bataille royale ou au mode multijoueur pour obtenir du carburant. Plus il y a d'améliorations et de carburant, plus vous pouvez aller vite.

La date de sortie de la Saison 6 : Vers les cieux est fixée au 30 juin 2022 dans Call of Duty: Mobile. Le titre est pour rappel jouable en free-to-play sur iOS et Android, vous pouvez retrouver des smartphones et accessoires sur Amazon.