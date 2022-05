Call of Duty: Mobile, la Saison 5 : Vision Tropicale tient sa date de sortie

Page 1 : Présentation et teaser

Après la Saison 4 : Chiens Sauvages, Call of Duty: Mobile accueillera prochainement la Saison 5, dénommée Vision Tropicale, qui nous emmènera donc dans la jungle. Pour la première fois, le Battle Pass sera dirigé par un personnage féminin et les joueurs pourront évidemment découvrir un tas de contenus.

Le Battle Pass et ses 50 niveaux de contenu cosmétique gratuit et premium sera de la partie, avec notamment les opérateurs Rampagne et Park: Survivant, l'arme Oden, une grenade écho, des plans d'armes, des cartes de visite, des charmes ou encore des Points COD. Voici ce qui attend les joueurs :

Nouvelle carte : Apocalypse - Apparue pour la première fois dans Call of Duty: Black Ops Cold War, Apocalypse se déroule dans les jungles sans loi du Laos. Cette carte de taille petite à moyenne est conçue pour des combats agressifs dans les forêts, les bâtiments et les temples.

Nouvel événement à thème : Flood Team Bravo - À la suite d'une attaque biologique, une tempête tropicale créée par l'homme a provoqué des inondations massives, déracinant des vies et en mettant d'autres en danger. Soap et son équipe BRAVO ont pour mission d'extraire l'eau en renforçant les pompes à eau de toute la région. Les joueurs les aident en accomplissant des tâches lors des Battle Royale et des matchs multijoueurs.

Nouveau mode multijoueur : Guns Blazing Encore - Le mode Guns Blazing, très apprécié des fans, est de retour avec un nouveau mode free-for-all à 8 joueurs. À chaque élimination, les joueurs génèrent de la fureur et, à pleine fureur, se transforment en super-soldat capable de tirer un nombre impressionnant de balles sur leurs ennemis. Guns Blazing Encore sera disponible du 3 au 9 juin.

Le mode tournoi se poursuit - Conçu pour les concurrents individuels et les duos, le mode tournoi récemment lancé dans Call of Duty: Mobile se poursuit dans la Saison 5 : Vision Tropicale, récompensant les joueurs les plus doués avec des récompenses uniques et de l'honneur grâce à un classement mondial.

La Saison 5: Vision Tropicale sera lancée le 2 juin 2022 dans Call of Duty: Mobile sur iOS et Android.