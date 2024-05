Call of Duty: Mobile, direction le futur dystopique avec la Saison 5 : Crépuscule numérique

Comme tous les mois, Activision lance une nouvelle Saison dans Call of Duty: Mobile. Après la Saison 4 : L'Or des Fous, place désormais à la Saison 5 : Crépuscule numérique, avec du contenu additionnel sur le thème de la science-fiction dystopique, qui rajoute notamment un nouveau pistolet-mitrailleur et un largage d'urgence.

Voici tout ce qu'il faut savoir sur la Saison 5 : Crépuscule numérique de Call of Duty: Mobile :

Passe de combat de Crépuscule numérique : nouvelle arme, série de points

Le Passe de combat de Crépuscule numérique inclut des éléments gratuits et premium, tels que des apparences d'opérateurs, des plans d'arme, des cartes de visite et des points Call of Duty (PC) à dépenser dans la boutique ou à échanger contre le prochain Passe premium.

Niveaux gratuits du Passe de combat

Passez au pistolet-mitrailleur entièrement automatique, une relique du passé qui s’intègre dans n’importe quel combat grâce à sa cadence de tir élevée et à sa maniabilité solide. Lorsque votre escouade a besoin d’un coup de pouce, appelez le largage d’urgence qui envoie trois séries de points aléatoires à l’endroit indiqué.

Parmi les autres points forts du niveau gratuit, citons une variété d'apparences, de plans d’armes, de pièces de coffres, etc.

Niveaux du Passe premium

Achetez le Passe Premium pour avoir une chance de gagner tout le contenu disponible dans Crépuscule numérique, y compris des apparences d’opérateur tout droit sortis d’un futur dystopique comme Cipher - Pirate informatique, Isabella - Isabella brûlée, Battery - BTRY-22 et Ombre de Templier - Dissimulé. Obtenez des plans d’armes avec des designs futuristes comme l’AS VAL - Ruche métallique, le Locus - Froid arctique, le QXR - Os d’argent, l’EM2 - Menace d’acier et le Pistolet automatique - Biométrique, basé sur la nouvelle arme de la Saison 5.

Abonnement Passe de combat : rejoignez les Forces terrestres en achetant un abonnement Passe de combat, qui vous permet de recevoir des récompenses supplémentaires chaque mois et de bénéficier d'un bonus de 10 % d'EXP d'arme et de joueur, des coupons de réduction, ainsi que de réductions limitées sur les tirages de 10 caisses.

Les récompenses des forces terrestres de la Saison 5 incluent l'apparence d'opérateur menaçante Bale - Salve, le Kilo Bolt-Action - Las et le Sac à dos - Las.

Aperçu du Multijoueur : nouvelle carte

Nouvelle carte : Frequency

Sorti pour la première fois dans Call of Duty: Black Ops IV, Frequency fait son chemin vers le mobile. Déployez-vous dans la station d’écoute secrète située au fond des montagnes et combattez le long des bords extérieurs de l’installation ou attaquez-la de front, en naviguant à travers les différents laboratoires et salles de données du bâtiment. Descendez dans la salle centrale du générateur pour vous plonger dans l’action ou restez en haut et combattez autour de l’équipement de suivi de pointe de l’avant-poste.

Nouvel événement thématique : Société fracturée

La société s’est effondrée et seuls les opérateurs les plus résilients et les plus ingénieux survivront. Dans l’événement Société fracturée, les joueurs équipent des masques tout en cherchant du ravitaillement dans diverses zones dangereuses. Améliorez votre masque ordinaire en masque premium en remplissant des objectifs quotidiens, ce qui vous permet d’explorer des zones à haut risque pour obtenir de plus grandes récompenses. Plus vous collectez de ravitaillement, plus vous recevrez d’objets.

Les principaux éléments à débloquer dans l’événement thématique de cette saison incluent l'apparence d'opérateur Zane - Fibres noires et le plan d’arme RUS-79U - Compromis.

Passe de défi de la Saison 5

Le QG des défis introduit dans la Saison 4 comprendra le nouveau passe de défi de Crépuscule numérique, avec de nouveaux déblocages saisonniers comme l'apparence d’opérateur Battery - Éméraldine et le plan d’arme FFAR-1 - Canopée ainsi que des jetons de défi à dépenser dans l’échange.

Terminez des missions standard, spéciales et d’élite pour gagner l’expérience de défi qui vous fera progresser dans le passe de défi. En utilisant les jetons de défi gagnés, achetez de nouveaux objets comme le Bombardier radioactif - Mission terrifiante et l’ASM10 - Défibrillateur.

Consultez l’onglet Événements en jeu tout au long de la saison pour plus d’informations, y compris de nouvelles missions et des récompenses à obtenir. Pour un aperçu plus large des activités saisonnières en cours, consultez le tableau des missions situé dans le menu principal.

Mise à jour : saison classée Multijoueur

La saison classée Multijoueur actuelle atteindra sa conclusion dans la Saison 5, il est donc temps de faire un dernier bond dans les rangs. Participez chaque jour pour le bonus quotidien de première victoire et gagnez plus d’EXP de rang en terminant des parties classées dans différents modes, ce qui fait de vous un opérateur plus complet. Visez le rang le plus élevé, que vous vous efforciez d’être dans le top 5 000 ou simplement d’améliorer votre record personnel. Quel que soit votre classement, préparez-vous à utiliser vos compétences dans la prochaine saison classée Multijoueur à partir de la Saison 6.

Mise à jour de la boutique : nouveau tirage d'opérateur Légendaire et plus encore

Foxtrot légendaire — Fragments mortels et pistolet-mitrailleur légendaire : Foxtrot apparaît tout droit sorti du futur dans une apparence d’opérateur en noir et blanc conçue pour une mobilité et une endurance maximales. Le tirage comprend également le légendaire pistolet-mitrailleur - Fragments illumineux, une arme de poing de science-fiction conçue avec des éléments d’éclairage internes et un design extraterrestre.

Artery — Mage technologique et Swordfish — Os iniques : apportez l’esthétique cyberpunk avec une nouvelle apparence d’opérateur sur le thème des hackers pour Alias, avec des cheveux roses et une colonne vertébrale dorée, une combinaison tactique conçue pour le combat et les cyber-opérations high-tech. Ayez la chance de vous lancer dans la bataille avec Swordfish — Os iniques, une arme fabriquée avec des composants avancés et un cœur techno palpitant.

Nom de code : Lazarus — Sang brûlé et PKM — Soif de sang : déployez-vous dans une armure renforcée en forme de carapace alors que Lazarus - Sang Brûlé rejoint la bataille, une mystérieuse figurine conçue pour être détruite à l’aide du PKM - Soif de sang, également disponible dans ce nouveau tirage.

Coffre du Passe de combat : la Saison 5 apporte le contenu du Passe de combat de la Saison 2 de 2021 : le Jour du jugement.