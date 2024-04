Call of Duty: Mobile, une Saison 4 : Fool's Gold sous le signe des trésors

En parallèle du lancement de Call of Duty: Warzone Mobile, Activision continue de s'occuper de son autre jeu free-to-play pour les smartphones et tablettes sous Android et iOS, à savoir Call of Duty: Mobile. Après la Saison 3 : Vigilance Retro, les développeurs présentent la Saison 4 : Fool's Gold.

Après les gangsters, place donc aux chasseurs de trésors, une nouvelle Saison qui permettra notamment de débloquer la mitrailleuse MG42, le célèbre RC-XD, des plans d'armes et des apparences d'Opérateurs, que ce soit dans la boutique in-game ou le Passe de Combat. Les joueurs pourront également découvrir le mode multijoueur Dropkick et la zone d'évènement Challenge HQ.

Par ailleurs, Activision met l'accent sur les Championnats du Monde 2024, avec des qualifications en solo qui débuteront le 18 avril, puis du 11 au 25 mai en équipes. Les joueurs devront soigner leur ratio victoires/défaites pour se qualifier et participer à la finale du Snapdragon Mobile Open et la saison du Snapdragon Mobile Challenge, 128 équipes seront engagées, mais seulement huit d'entre elles participeront à la finale pour remporter les 125 000 $. La finale du championnat du monde aura quant à elle lieu du 4 au 6 octobre, avec un million de dollars de cash prize. Toutes les infos sont ici.

La Saison 4 : Fool's Gold sera lancée le 18 avril prochain dans Call of Duty: Mobile sur iOS et Android, vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.