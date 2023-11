Call of Duty: Mobile fête ses 4 ans dans la Saison 10

Call of Duty: Mobile a quatre ans, et ça se fête. Le jeu de tir à la première personne free-to-play d'Activision accueillera dans quelques jours la Saison 10 de l'année 2023, et les développeurs détaillent tout cela dès aujourd'hui. Bon, le programme des festivités sera quand même assez classique.

La Saison 10 : 4e Anniversaire de Call of Duty: Mobile introduira ainsi le nouveau mode Guerre Terrestre avec une carte insulaire, mais les joueurs pourront également retrouver Le Club. Bien sûr, un Passe de Combat inédit avec du contenu gratuit et premium sera aussi disponible, il inclura notamment les opérateurs Ether - Bird of Paradise, David Mason - Maestro et Beatrice - Midnighter, la LMG MK9 Bruen, la série de points Avion d'assaut, des plans d'armes, des cartes de visites, des porte-bonheurs et des Points Call of Duty.

Nouveau mode : Guerre Terrestre : Brèche - Avec un tout nouveau mode Guerre Terrestre conçu pour Call of Duty: Mobile, Guerre Terrestre : Brèche se déroule sur la nouvelle carte de l'île de Memnos et peut être joué en multijoueur ou dans une mission solo scénarisée.

Retour du Club - Présenté pour la première fois lors du premier anniversaire de Call of Duty: Mobile, le Club fait son retour dans la Saison 10, juste à temps pour le quatrième anniversaire. Les joueurs peuvent se rassembler dans le club, se lancer sur la piste de danse et devenir DJ le temps d'une session. Un nouvel étage a également été ajouté, ainsi qu'un ring de boxe et de nouveaux mini-jeux pour obtenir des récompenses.

La Saison 10 : 4e Anniversaire sera lancée le 9 novembre prochain dans Call of Duty: Mobile.