Call of Duty: Mobile, des gangsters à l'ancienne dans la Saison 3 : Vigilance Retro

Alors que des millions de joueurs ont les yeux rivés sur Call of Duty: Warzone Mobile, qui sortira dans quelques jours sur iOS et Android, Activision continue de proposer du contenu saisonnier dans Call of Duty: Mobile. Le FPS free-to-play a célébré l'Année du Dragon avec sa Saison 2, désormais, place aux voyous d'antan.

La Saison 3 : Vigilance Retro rajoutera du contenu sur le thème des gangsters du passé, avec notamment la carte multijoueur Cheshire Park ainsi qu'un Passe de Combat avec la mitraillette Tec-9, le SP-R 208 – Emploi de bureau, des camouflages et des plans d'armes. Les joueurs pourront également s'amuser avec les évènements thématiques Chasse à la contrebande et Chasse printanière, accomplir des défis saisonniers et acheter du contenu dans la boutique.

La Saison 3 : Vigilance Retro sera lancée le 14 mars prochain dans Call of Duty: Mobile, vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.