Call of Duty: Mobile, encore du contenu gratuit et festif avec la Saison 2 : Dragon lunaire

Après avoir débuté l'année 2024 avec la Saison 1 : Conte d'un Soldat, Activision va célébrer le Nouvel an chinois dans Call of Duty: Mobile avec la Saison 2 : Dragon lunaire. Une mise à jour qui sera lancée cette semaine et qui rajoutera comme à chaque fois du contenu à débloquer dans le FPS free-to-play.

Les joueurs de Call of Duty: Mobile vont pouvoir découvrir une carte multijoueur Nuk3town aux couleurs de l'année du dragon, un jetpack à utiliser dans le mode Assaut Brutal et la classe Propulseurs en Battle Royale. Des mini-jeux sur la plateforme flottante d'Isolated seront également là pour divertir les joueurs, qui pourront débloquer la nouvelle arme Type 19 et d'autres objets dans le Passe de Combat.

La Saison 2 : Dragon lunaire sera lancé le 8 février 2024 dans Call of Duty: Mobile, sur iOS et Android. Vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.