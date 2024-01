Call of Duty: Mobile, c'est reparti pour une Saison 1 avec le Conte d'un Soldat

Comme en chaque début d'année, Call of Duty: Mobile revient à la Saison 1, celle de 2024 vient d'être lancée aujourd'hui. Intitulée Conte d'un Soldat, elle rajoute évidemment tout un tas de contenu, dont une nouvelle carte pour le mode Multijoueur et une arme inédite qui va faire des ravages.

Pour ne pas changer, la Saison 1 : Conte d'un Soldat rajoute également un nouveau Passe de Combat avec du contenu gratuit et premium, dont les Opérateurs Cipher - Sourire du Chapelier, Alice Ange de la Mort - Au Pays des Cauchemars et Sophia - Blood-Red Hood, le fusil de précision LW3-Tundra, des plans d'armes, des cartes d'appel, des porte-bonheur et des Points CoD.

Nouvelle carte : Atrium - Présentée pour la première fois dans Call of Duty: Modern Warfare, Atrium est une carte MJ plus petite dans laquelle les joueurs doivent naviguer à travers une structure complexe et utiliser le terrain à leur avantage. N'oubliez pas d'utiliser les balcons en plein air pour obtenir un soutien supplémentaire au combat.

- Présentée pour la première fois dans Call of Duty: Modern Warfare, Atrium est une carte MJ plus petite dans laquelle les joueurs doivent naviguer à travers une structure complexe et utiliser le terrain à leur avantage. N'oubliez pas d'utiliser les balcons en plein air pour obtenir un soutien supplémentaire au combat. Nouvelle arme : LW3-Tundra - Le LW3-Tundra est une arme de choix pour les tireurs d'élite les plus exigeants. Visez et tirez dans les cours d'Atrium ou restez à l'écart de l'action sur un balcon sans jamais manquer un seul tir.

Call of Duty: Mobile est pour rappel jouable en free-to-play sur iOS et Android, vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon, Cdiscount et la Fnac.