Call of Duty: Mobile, c'est déjà Noël avec la Saison 11 : Le Chant des Sirènes

Call of Duty: Mobile a fêté récemment ses quatre ans avec la Saison 10 : 4e Anniversaire, mais elle touchera très prochainement à sa fin et Activision présente aujourd'hui la suite des festivités. Le jeu de tir free-to-play accueillera cette semaine la Saison 11 : Le Chant des Sirènes pour fêter Noël.

La Saison 11 : Le Chant des Sirènes permettra de découvrir du contenu inédit dont des Opérateurs comme Siren - Le Chant des Sirènes, des armes, la carte Miami Blitz et des cadeaux pour les fêtes de fin d'année, sans oublier les 12 Jours de Bon Plans, la finale du Call of Duty: Mobile World Championship 2023 et un Passe de Combat inédit avec les Opérateurs Lerch - Père Noël chimique, Alex - Météo du pull et Soap - Roi de la buse, l'arme Groza, le Tripwire tactique, des plans d'armes, des cartes d'appel, des porte-bonheur et des Points CoD.

Nouvel opérateur mythique : Siren - Le Chant des Sirènes - Ayant été piégé dans un laboratoire et soumis à des expériences, le 3e opérateur mythique de Call of Duty: Mobile, Siren - Le Chant des Sirènes, est un opérateur puissant et menaçant qui offre aux joueurs de nouvelles manœuvres et des caractéristiques mythiques de premier plan pour les aider à se battre à armes égales.

La date de sortie de la Saison 11 : Le Chant des Sirènes est fixée au 7 décembre 2023 dans Call of Duty: Mobile.