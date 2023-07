Call of Duty: Mobile, c'est la canicule dans la Saison 7 : Vague de chaleur

Nouveau mois, nouvelle saison pour Call of Duty: Mobile, le FPS free-to-play d'Activision jouable sur iOS et Android. Après Le Serment du Templier pendant la Saison 6, les développeurs nous rappellent à la réalité et au dérèglement climatique avec la Saison 7 : Vague de chaleur.

Dans ce nouveau chapitre, les joueurs vont pouvoir découvrir Seaside, une nouvelle carte multijoueur, ainsi que le mode de jeu Dernier Rempart demandant d'escorter et protéger un compagnon robot. Le mode Tournoi sera aussi mis à jour, il y aura des soldes d'été dans la boutique et bien évidemment, un nouveau Pass de Combat sera à débloquer, avec les Opérateurs Tracker Urbain - En Hauteur, Ajax - Marchand de Glaces et Woods - Sous le soleil, le fusil Striker 45 - Fête Tropicale, la compétence d'Opérateur Tac-Deploy, des plans d'armes, des cartes d'appel, des charmes ou encore des points Call of Duty.

Nouvelle carte multijoueur : Seaside - Une nouvelle carte multijoueur de taille moyenne, initialement présentée dans Call of Duty: Black Ops 4, Seaside présente un design classique à trois voies qui permet aux joueurs de se battre à travers les marchés et les caves à vin de cette ville espagnole idyllique.

- Une nouvelle carte multijoueur de taille moyenne, initialement présentée dans Call of Duty: Black Ops 4, Seaside présente un design classique à trois voies qui permet aux joueurs de se battre à travers les marchés et les caves à vin de cette ville espagnole idyllique. Nouveau mode Multijoueur : Dernier Rempart - Dans ce mode basé sur des rounds, les équipes escortent à tour de rôle un robot compagnon jusqu'à sa destination sur la carte. Les attaquants doivent empêcher les ennemis d'endommager le robot et marquer des points s'ils l'aident à atteindre sa destination. Les défenseurs marquent des points en endommageant le robot et en l'arrêtant.

- Dans ce mode basé sur des rounds, les équipes escortent à tour de rôle un robot compagnon jusqu'à sa destination sur la carte. Les attaquants doivent empêcher les ennemis d'endommager le robot et marquer des points s'ils l'aident à atteindre sa destination. Les défenseurs marquent des points en endommageant le robot et en l'arrêtant. Nouvelle arme et nouvelle compétence d'opérateur - Présentée pour la première fois dans Call of Duty: Modern Warfare, le Striker 45 est une mitraillette puissante capable de détruire ses cibles à plus longue distance que les autres armes de sa catégorie. Les joueurs peuvent également gagner une nouvelle compétence d'opérateur de déploiement tactique qui permet aux coéquipiers de l'utilisateur de réapparaître sur le champ de bataille à l'endroit du déploiement tactique.

D'autres nouveautés seront introduites avec cette mise à jour mensuelle, comme des défis saisonniers, des tirages au sort ou encore un évènement à thème. La Saison 7 : Vague de chaleur sera lancée le 3 août prochain dans Call of Duty: Mobile, vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon.