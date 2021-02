Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, le contenu gratuit et payant du Battle Pass de la Saison 2 présenté par un trailer

Vous connaissez maintenant la chanson : si le contenu supplémentaire de Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone est en grande partie gratuit, quelques éléments de personnalisation peuvent être débloqués via une déclinaison payante du Battle Pass. Pour 1 000 Points COD, ou 2 400 si vous préférez le bundle avec 20 Tier Skips, vous allez pouvoir acheter celui de la Saison 2 dès son lancement ce 25 février.

Le contenu du Battle Pass a été détaillé par le site officiel et une bande-annonce. Dès son achat, vous obtiendrez le nouvel Opérateur Naga, pour qui il est possible de débloquer les skins légendaires Cobalt, Ashen Scale, Crimson Code et Rattlesnake en complétant des défis, mais aussi la skin Survivor pour Park, avec là encore des missions pour dégoter les apparences Autumn et Solstice, un emblème, une carte d'appel et de l'expérience. Tous les acheteurs obtiennent également la Wellington Safari Watch synchronisée sur l'heure réelle et un boost de 10 % pour la progression dans le BP. Ils pourront entre autres glaner les skins Renegade pour Adler au niveau 20, Coyote Dust pour Powers au niveau 70, et le Finishing Move Tactical Roll au niveau 19.

Du côté du contenu gratuit, tout le monde peut déverrouiller le fusil d'assaut FARA 83 et la SMG LC10 aux niveaux 15 et 31, les War Tracks Black Ops II Mixtape, Rock Pack II et Pop Pack aux niveaux 72 et 94, ou les plans d'armes Glade Ripper pour la LMG et Dragon Idol pour la SMG aux rangs 21 et 55. Un total de 20 Blueprints dont 11 légendaires sont accessibles aux détenteurs du Battle Pass payant, dont la Vuture Exo, une arme « ultra-réactive » dont la couleur passera du bleu au rouge au fil de nos exécutions, à obtenir au niveau 95 et livrée avec les accessoires Hawksmoor Optic, Bullet Velocity-doubling 19.5” Liberator Barrel, Foregrip, Spetsnaz 50 Rnd Magazine et KGB Skeletal Stock.

Pour les plus vaillants, le rang 100 déverrouille la skin Warlord pour Naga, avec 2 objectifs pour ajouter les apparences River Wraith et Rare Breed, et le plan d'arme légendaire Poison Dart pour la SMG. Et comme toujours, 300 Points COD peuvent être récupérés gratuitement au fil des rangs, et 1 000 autres avec le Battle Pass payant, de quoi pouvoir pourquoi pas se payer le suivant.

Différents bundles spéciaux viendront sinon occuper la boutique ces prochaines semaines. Dès le 25 février, le Dead Ops Arcade Reactive Bundle comprendra le fusil d'assaut réactif Side Scroller, le River Slasher Bundle renfermera la machette Backwater Blade, le fusil d'assaut épique Backwater Blaster, la montre Equalizer, la skin Wetlander pour Adler et plus, et le Soul Reaper Bundle deux plans d'armes légendaires et l'apparence Warpath pour Sims. En deuxième semaine, le Maxis Operator Bundle donnera accès à l'Opératrice Samantha Maxis, la SMG réactive Z-74u, le fusil à pompe Neutralizer, le Finishing Move Maim & Tame, deux emblèmes et une carte d'appel animés, deux stickers et un charme d'arme. Nous pourrons aussi acheter le Gilded Age III: Pro Pack Bundle contre des 1P pour obtenir les plans d'armes légendaires Carbon Composite et Carbon Steel, et surtout 2 400 Points COD, et l'Anime Pilot bundle avec les SMG Fly Boy, fusil tactique Talon Envy et fusil à pompe semi-automatique Strafe Run. Pour la suite, Activision préfère garder la surprise.

Des images de cette première vague de nouveautés de la Saison 2 sont visibles en deuxième page. Et si vous n'avez pas encore Call of Duty: Black Ops Cold War, il est disponible pour 59,99 € sur Amazon.fr.

Lire aussi : Call of Duty: Black Ops Cold War, trailer et détails pour Outbreak, l'ambitieuse expérience Zombies, un essai gratuit daté