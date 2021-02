Call of Duty: Black Ops Cold War, trailer et détails pour Outbreak, l'ambitieuse expérience Zombies, un essai gratuit daté

La Saison 2 de Call of Duty: Black Ops Cold War arrive dans quelques jours avec un tas de nouveautés. Mais le gros morceau, ce sera l'expérience Outbreak pour le mode Zombies, qui a aujourd'hui droit à sa bande-annonce dédiée et de nombreux détails sur ce qu'elle propose. Ce mode à objectifs jouable à 4 continue l'arc narratif Dark Aether dans les montagnes russes de l'Oural, la plus grande zone infectée au monde qui pourrait renfermer des secrets pour gagner la Guerre froide. Nous devons y effectuer différentes recherches pour Requiem en évitant les ennemis qui se dressent devant nous. Il n'y a pas de chemin tracé, les différentes missions se proposeront à nous de manière dynamique et le monde pourra être exploré librement, afin de rejoindre le site de recherche central.

Il y aura 5 objectifs principaux différents à compléter, avec des variantes quant aux lieux où ils se déroulent : Défendre, où il faut protéger un ordinateur pendant qu'il analyse des données, Escorter, où un rover doit être accompagné jusqu'à un portail dimensionnel, Retrouver, avec des cristaux d'Éther à collecter, Éliminer, où une cible précise doit être trouvée et abattue dans une certaine dimension, et Résister, pour des phases de survie plus classiques. Et à chaque mission complétée, nous avons le choix entre nous exfiltrer avec le butin, ou prendre un portail vers une autre région de l'Oural pour repartir sur un autre objectif avec des dangers et récompenses accrues. Pour plus de détails (en anglais), rendez-vous sur le site officiel.

Outbreak sera disponible le 25 février avec la Saison 2 de Call of Duty: Black Ops Cold War, et vous pourrez l'essayer gratuitement même si vous n'avez pas le jeu ! Activision organise un nouvel essai gratuit jusqu'au 4 mars, donnant à accès à Outbreak, à Carnage Zombies sur PS4 et PS5, et au Multijoueur, qui proposera alors les playlists Apocalypse 24/7 et Nuketown 24/7, et les modes Jeu d'Arme, Escarmouche, MME, Domination, Face-à-face 3v3 et plus encore.

D'ici là, Call of Duty: Black Ops Cold War est disponible pour 59,99 € sur Amazon.fr.

