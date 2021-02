Call of Duty: Black Ops Cold War et Warzone, trailer, niveau Outbreak en Zombies, maps, armes et modes inédits, tout sur la Saison 2 !

C'est déjà l'heure du grand déballage pour le contenu de la Saison 2 de Call of Duty: Black Ops Cold War et Call of Duty: Warzone. Après la diffusion d'une cinématique en début de semaine, place aux informations à gogo sur les nouveautés à venir le 25 février 2021. Et, oui, les rumeurs d'une nouvelle expérience nommée Outbreak étaient fondées !



4 Opérateurs vont pouvoir être débloqués, à savoir Naga du Pacte de Varsovie dès jeudi prochain, puis Maxis, Wolf et Rivas de l'OTAN en cours de saison via des bundles dédiés. 6 armes seront introduites, à commencer par le fusil d'assaut FARA 83 débloquée au Tier 15 et la SMG LC10 au Tier 31, et la machette, la pelle E-Tool, l'arbalète R1 Shadowhunter et le fusil à lunettes ZRG 20mm, à obtenir en cours de saison en complétant des défis ou en achetant des plans d'armes spéciaux.

Pour ce qui est de Outbreak, jouable dès le 25 février, il s'agira déjà du nouveau chapitre de l'arc Dark Aether du mode Zombies. Direction les montagnes de l'Oural pour découvrir un terrain de jeu immense avec des ennemis et objectifs inédits, et même des portails pour voyager vers d'autres coins secrets. Nous pourrons y utiliser une nouvelle Augmentation de Terrain, Frenzied Guard, qui permet d'attirer l'attention et les dégâts des mutants sur soi et son armure. Le Mod de Munitions Shatter Blast servira lui à provoquer des dégâts explosifs avec toutes nos balles. Et pour les carriéristes, deux nouveaux types de Cristaux d'Éthérium permettront d'augmenter nos compétences vers les Tiers IV et V.

En Multijoueur, nous découvrirons la carte Apocalypse 6v6 la semaine prochaine, puis en cours de saison seront ajoutés la map pour les modes multi-équipes Golova, Mansion pour du 2v2 et 3v3, et Miami Strike en 6v6 également. Les modes seront diversifiés par l'arrivée de Jeu d'Armes au lancement, puis Stockpile 6v6 qui mélange les codes de Kill Confirmed et Hardpoint, ainsi que Hardpoint justement pour des parties avec jusqu'à 10 équipes. Le Scorestreak Death Machine sera ajouté en Multijoueur et Zombies pour tirer des rafales avec un mini-gun, tous comme les véhicules Sedan et Camion Léger.



Une vingtaine de nouveaux défis saisonniers viendront rythmer ces 2 expériences avec un tas de récompenses, que ce soit de l'expérience ou des éléments de personnalisation. Pour les plus acharnés, 4 niveaux de Prestige supplémentaires pourront être gravis, avec des récompenses à la clé, portant le total à 11. Et il y aura aussi un évènement Outbreak Zombies Challenge dans tous les modes du 25 février au 11 mars.



Du côté de Warzone, en plus du contenu partagé avec les points d'expérience, de nouveaux points d'intérêt vont apparaître à Verdansk et Rebirth Island, et quelque chose va se tramer dans les souterrains de la première map... Le Battle Royale se déclinera aussi avec des modes inédits : Rebirth Island Resurgence Extreme, où jusqu'à 90 joueurs peuvent s'affronter et revenir dans la partie tant qu'un membre de leur escouade est en vie, et Exfiltration à Verdansk, où il faut prendre le contrôle d'un poste radio assez longtemps pour remporter la partie.

Maintenant, vous savez tout, ou presque : vous pouvez en apprendre plus sur la Saison 2 avec le détail complet en anglais sur le site officiel. La mise à jour avec tout ce contenu sera téléchargeable à partir du 24 février entre 6h00 et 8h00 pour BOCW, et le lendemain vers la même heure pour Warzone. Et pour bien terminer la Saison 1, un week-end Double XP est organisé du 19 février à 19h00 au lundi 22 à la même heure. Une bande-annonce montre tout cela en mouvement, et des images sont visibles en page suivante.

