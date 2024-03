Call of Duty: Warzone Mobile, le free-to-play déjà prêt au lancement

Activision lancera dans quelques jours Call of Duty: Warzone Mobile, la version pour iOS et Android de son Battle Royale free-to-play. Un titre très attendu par au moins 50 millions de joueurs qui se sont préinscrits sur l'App Store et le Google Play Store, les développeurs sont au taquet et dévoilent déjà la bande-annonce de lancement :

Si vous avez peur d'être largué dans les menus de Call of Duty: Warzone Mobile, Activision fait le point en images avec un très long tutoriel, mais les habitués du jeu sur consoles ne seront pas dépaysés :

Prêt pour le largage d'informations !

Le lancement mondial de Call of Duty: Warzone Mobile n'est plus qu'à quelques jours. Une énorme quantité de contenu provenant de deux précédents jeux Call of Duty: Modern Warfare est sur le point d'être disponible dans la paume de votre main. Plus de 50 millions de joueurs se sont préinscrits pour le jeu, et les opérateurs du monde entier font équipe pour se rendre à Verdansk et Rebirth Island, ainsi que pour accéder à des mosh pits multijoueurs proposant des cartes phares telles que Shoot House et Shipment !

Icônes : les symboles emblématiques de Call of Duty: Warzone Mobile que vous devez connaître

Call of Duty: Warzone Mobile propose une vaste gamme de contenus, et compte tenu de la progression partagée robuste que ce jeu permet avec Call of Duty®: Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone, il est important de comprendre quels éléments du jeu, y compris les armes et les packs en boutique, sont communs à tous les titres et lesquels sont spécifiques à Call of Duty: Warzone Mobile. Heureusement, il existe des chevrons et des balises de symboles pour indiquer le type de contenu que vous consultez :

CHEVRON : CONÇU POUR MWII : Cela désigne un élément de jeu (généralement un objet, un opérateur, une apparence d'opérateur, un plan ou une arme) qui a été conçu pour Call of Duty: Modern Warfare II (MWII) et qui peut être utilisé dans Call of Duty: Warzone Mobile (WZM). Il peut être nécessaire de le débloquer dans Call of Duty: Warzone Mobile si vous ne l'avez pas déjà dans MWII. Si vous l'avez déjà débloqué dans un jeu précédent, il ressemble à un élément transféré.

CHEVRON : CONÇU POUR MWIII : Cela désigne un élément de jeu (généralement un objet, un opérateur, une apparence d'opérateur, un plan ou une arme) qui a été conçu pour Call of Duty: Modern Warfare III (MWIII) et qui peut être utilisé dans Call of Duty : WZM. Il peut être nécessaire de le débloquer dans Call of Duty: WZM ou MWIII si vous ne l'avez pas déjà débloqué. Si vous l'avez déjà débloqué dans un jeu précédent, il ressemble à un élément transféré.

CHEVRON : CONÇU POUR Call of Duty: WZM : Il désigne un élément de jeu (généralement un objet, un opérateur, une apparence d'opérateur, un plan ou une arme) exclusif à Call of Duty: Warzone Mobile et qui n'est pas partagé avec MWIII ou Call of Duty: Warzone.

SYMBOLE : Tag connecté : ces deux liens de connexion désignent un élément de jeu lié à votre identifiant Activision. Il propose une progression partagée et sera synchronisé sur toutes les plateformes. Ces éléments de jeu sont disponibles sur MWIII, Call of Duty: Warzone et Call of Duty: WZM, quel que soit le jeu dans lequel vous les obtenez.

SYMBOLE : écran : cette icône indique un élément de jeu uniquement disponible sur PC ou console et qui n'est pas disponible dans Call of Duty: Warzone Mobile. Cela s'applique principalement au mode Zombies de Modern Warfare et à certains autres contenus du Passe de combat.

SYMBOLE : Indice de rareté : Certains objets de Call of Duty: Warzone Mobile ont un niveau de rareté. Les raretés actuelles qui peuvent apparaître sont courantes, peu communes, rares, épiques et légendaires.

Entrez dans le salon de Call of Duty: Warzone Mobile

Le menu principal du salon est le hub central de toute votre expérience Call of Duty: Warzone Mobile !

Préparation du jeu : nouveaux joueurs

Si vous n'avez jamais joué à Call of Duty, ou si vous ne souhaitez pas associer votre identifiant Activision actif dans Modern Warfare III à Call of Duty: Warzone, vous avez toujours un Battle Royale de renommée mondiale à portée de main. Commencez simplement à jouer en tant qu'Invité, en augmentant votre rang et vos armes, et en débloquant des objets d'équipement jusqu'au niveau 55. Commencez ensuite à jouer au Prestige, débloquez plus d'armes et d'équipements, et plongez dans le contenu saisonnier que Call of Duty: Warzone Mobile partage avec Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone, ainsi que dans une multitude d'événements et de sélections exclusifs. Bien entendu, cette expérience complète est également conçue pour permettre une progression partagée entre les trois jeux. Il est donc recommandé d'associer votre identifiant Activision lorsque Call of Duty: Warzone Mobile sera lancé le 21 mars.

Préparation de la partie : tous les joueurs

Communications importantes : associer votre identifiant Activision à Warzone Mobile

Remarque : Si vous jouez déjà à Call of Duty sur PlayStation®, Xbox, BattleNet ou Steam et que vous accédez à votre identifiant Call of Duty Activision à l'aide de ces options d'authentification, assurez-vous de vous connecter à votre page de profil sur le site Web de Call of Duty ici . Suivez ensuite les instructions, connectez-vous, entrez votre mot de passe pour votre identifiant Call of Duty Activision (compte ATVI). Utilisez ensuite ces informations pour vous connecter à Warzone Mobile.

Informations importantes : accès à votre compte la première fois que vous jouez

Remarque : Il est important que vous vous connectiez à votre compte Call of Duty Activision la première fois que vous commencez à jouer à Warzone Mobile. Recherchez « Se connecter » plutôt que « Jouer maintenant ». Ne créez pas de compte Invité, en ignorant les demandes de configuration Invité, car vous ne pouvez pas le fusionner avec votre identifiant Activision existant. Si vous souhaitez utiliser votre identifiant Activision après avoir créé un compte Warzone Mobile Invité, vous devez désinstaller l'application WZM et recommencer.

Communications importantes : instructions pour les joueurs iOS à version limitée

Pour les joueurs utilisant des appareils iOS qui jouent à la version limitée, assurez-vous de télécharger la version mondiale de Call of Duty: Warzone Mobile sur l'App Store d'Apple. Cette version mondiale est une application complètement distincte. Votre progression sera maintenue depuis la version limitée tant que vous aurez terminé l'une des étapes suivantes :

Utilisez un compte Call of Duty Activision comme identifiant principal, ou

Passez de votre compte invité à votre compte Call of Duty (accessible via le compte de mise à niveau dans le jeu).

Pour ceux qui n'utilisent que des comptes invités et n'effectuent pas de mise à niveau, assurez-vous de vous être connecté une fois à la version iOS la plus récente de la version limitée d'iOS avant de passer à la nouvelle version.

Pour les joueurs utilisant des appareils Android, votre version sera automatiquement mise à jour vers la version mondiale et vous n'avez pas à vous soucier de changer quoi que ce soit. Assurez-vous simplement que votre version est mise à jour et revenez pour les dernières mises à jour avant son lancement mondial.

Préparation du jeu : connexion quotidienne

Avant même de commencer votre première partie de Call of Duty: Warzone Mobile, vous êtes récompensé par un objet gratuit grâce à la connexion quotidienne. Attendez-vous à une variété de contenus accessibles instantanément et disponibles tous les jours, notamment des apparences et des plans d'armes !

Le reste de ce blog explore tous les domaines d'intérêt auxquels vous pouvez accéder depuis le salon et répond à toutes les questions que vous pourriez vous poser sur le contenu transféré et la progression croisée. Commençons par le coin supérieur gauche de l'écran principal du salon :

(REMARQUE : Dans ce contexte, le terme « parité » fait référence au contenu connecté à Modern Warfare II, Modern Warfare III, Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Warzone Mobile.)

Infos de menu : Mon profil

Vous souhaitez en savoir plus sur votre opérateur ? Appuyez sur l'emblème circulaire pour confirmer ce qui suit :

Identifiant de joueur : il peut être copié dans le presse-papiers de votre appareil mobile et modifié un petit nombre de fois.

Niveau de joueur : il indique votre rang de joueur actuel et les niveaux qu'il vous reste à franchir avant d'atteindre le rang 55 ou le niveau de prestige suivant.

Rapport de combat : vous pouvez ainsi vous vanter du temps que vous avez passé à jouer à Battle Royale et au mode Multijoueur, notamment en ce qui concerne le temps joué, les parties jouées, le ratio É/M, le total des victoires (BR) et le ratio V/D (MJ). Des informations plus détaillées concernant vos équipements préférés et les informations sur les parties sont également disponibles.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : Modern Warfare III et/ou Call of Duty: Warzone. Les joueurs qui associent leur identifiant Activision à Call of Duty: Warzone Mobile doivent s'attendre à ce que leur identifiant de joueur et leur progression de joueur soient transférés. La progression des joueurs est désormais liée aux trois jeux et progressera quel que soit le jeu auquel vous jouez.

Infos de menu : Passe de combat

Cliquez sur le Passe de combat (en haut à gauche) pour accéder au Passe de combat de la saison en cours, qui représentera la seconde moitié de la Saison 2 au moment du lancement. Ici, les nouveaux joueurs peuvent progresser dans le Passe de combat et éventuellement acheter un Passe de combat dans l'une des trois versions suivantes :

Passe de combat (gratuit) : il offre quelques objets gratuits et toutes les armes de base gratuites de la saison.

: il offre quelques objets gratuits et toutes les armes de base gratuites de la saison. Passe de combat (1 100 PC) : il offre plus de 100 récompenses à débloquer et 1 400 points COD à cumuler, ainsi que des récompenses bonus originales pour Call of Duty: Warzone Mobile.

: il offre plus de 100 récompenses à débloquer et 1 400 points COD à cumuler, ainsi que des récompenses bonus originales pour Call of Duty: Warzone Mobile. Pack de Passe de combat (2 400 PC) : il offre tous les privilèges du Passe de combat précédents, ainsi que 20 jetons de passage de niveau.

: il offre tous les privilèges du Passe de combat précédents, ainsi que 20 jetons de passage de niveau. Black Cell (1 100 PC) : ce pack offre les deux avantages du Passe de combat précédent, 18 récompenses uniques, un pack d'opérateur avec un plan bonus original de Call of Duty: Warzone Mobile, 1 100 PC instantanément, et bien plus encore. Cliquez ici pour le récapitulatif complet.

Passe de combat — Contenu et parité de Call of Duty: Warzone Mobile

Les nouveaux joueurs peuvent acheter l'un des Passe de combat et passer le temps restant dans la Saison 2 à débloquer les objets contenus dans ce Passe de combat, jusqu'au début de la prochaine saison, le 3 avril, date à laquelle tout contenu bloqué ne sera plus disponible et un nouveau Passe de combat pourra être acheté.

Conçu pour Call of Duty: WZM : Call of Duty: Warzone Mobile, les joueurs peuvent s'attendre à trouver cinq objets supplémentaires dans le Passe de combat de la Saison 2, à utiliser uniquement dans ce jeu. Ce sont les suivants :

Plan : « Dragon doré » (FA, M16, récompense instantanée Black Cell)

Emblème : « Éveil du dragon » (rare)

Grande décalcomanie : « Arrivée céleste » (rare)

Carte de visite : « Radiance lunaire » (rare)

Plan : « Radiance draconique » (BR, SO-14, peu commun)

Contenu MWZ : les objets liés au mode Zombies contenus dans le Passe de combat ne sont pas disponibles dans Call of Duty: Warzone Mobile, car Modern Warfare Zombies est un mode de jeu qui n'est pas disponible dans Call of Duty: WZM, bien qu'ils puissent être débloqués dans Call of Duty: WZM, puis utilisés dans Modern Warfare Zombies une fois que vous passez à la console ou au PC.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : Modern Warfare III et/ou Call of Duty: Warzone. Les joueurs qui ont déjà acheté le Passe de combat de la Saison 2 et débloqué une partie ou la totalité des objets qu'il contient trouveront ces objets débloqués dans Call of Duty: Warzone Mobile, y compris les objets exclusifs « Conçu pour WZM », à condition d'avoir atteint le niveau approprié dans le Passe de combat.

À l'avenir, vous aurez accès à l'intégralité de la progression partagée du Passe de combat, ce qui signifie que l'achat du Pack Black Cell ou du Passe de combat de la Saison 3, effectuée dans n'importe quel jeu, vous permettra de débloquer et de progresser dans tous les jeux, quel que soit le jeu auquel vous jouez.

Infos de menu : Défis

Appuyez sur l'icône de la médaille (coin supérieur gauche) pour accéder au menu des défis, qui propose trois défis quotidiens au lancement. Ils fonctionnent de la même manière que les défis quotidiens dans MWIII et Call of Duty: Warzone, bien que les récompenses proposées incluent des pièces d'arsenal, qui sont utilisées dans l'Arsenal pour débloquer des armes ou des pièces détachées. Vous trouverez plus de détails plus loin dans cet article.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : tous les points d'expérience (EXP) gagnés en complétant des défis dans Call of Duty: Warzone Mobile sont ajoutés à la progression du joueur dans Modern Warfare III et/ou Call of Duty: Warzone, et vice versa.

Infos de menu : jetons de points d'expérience (EXP)

À côté de l'icône de la médaille Défi se trouve une icône EXP qui fait défiler les trois jetons de Double EXP disponibles que vous pouvez gagner dans tous les jeux. Comme indiqué dans l'image précédente, ils sont utilisés pour doubler l'expérience gagnée par votre joueur (également appelée EXP de rang), votre arme ou votre Passe de combat. Appuyez sur le type de jeton pour afficher les différentes minutes de jetons d'EXP dont vous disposez (15, 30, 45 ou 60 minutes). Notez que vous recevez un bonus d'expérience de +10 % sur toute l'expérience gagnée si vous possédez le Passe de combat.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : les joueurs qui associent leur identifiant Modern Warfare III et/ou Call of Duty: Warzone Activision à Call of Duty: Warzone Mobile devraient retrouver tous les jetons d'EXP qu'ils ont précédemment gagnés. Tous les jetons gagnés dans n'importe quel jeu sont ajoutés aux jetons de rang, d'arme et de Passe de combat disponibles, quel que soit le jeu auquel vous jouez.

Infos de menu : points COD (PC)

Accessible en appuyant sur l'icône représentant une pièce PC ou via la boutique, vous pouvez acheter des packs de points COD d'un montant variable pour acheter du contenu dans la boutique du jeu, comme vous le feriez dans Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone.

Conçu pour WZM : actuellement, les points COD ne sont pas transférés d'un jeu à l'autre. Vous ne pouvez donc pas, par exemple, acheter des points COD sur une version console ou PC de MWIII et/ou Call of Duty: Warzone et y accéder dans Call of Duty: Warzone Mobile, et vice versa. Cependant, le contenu de Call of Duty: Warzone Mobile spécifiquement marqué comme « Conçu pour MWIII », y compris le Passe de combat, peut être acheté dans Call of Duty: WZM et sera disponible dans MWIII et/ou Call of Duty: Warzone.

Infos de menu : menus Social et Options

Les quatre boutons de menu situés dans le coin supérieur droit de l'écran principal permettent une variété d'options de personnalisation et de connexions sociales.

Canaux : l'icône du casque vous permet de créer des canaux audio dans le jeu pour votre équipe ou votre groupe.

: l'icône du casque vous permet de créer des canaux audio dans le jeu pour votre équipe ou votre groupe. Demandes : l'icône en forme de cloche vous informe de toute notification.

: l'icône en forme de cloche vous informe de toute notification. Paramètres : l'icône en forme de roue dentée affiche un ensemble complet de menus de paramètres, dans lesquels les éléments de jeu suivants peuvent être ajustés :

: l'icône en forme de roue dentée affiche un ensemble complet de menus de paramètres, dans lesquels les éléments de jeu suivants peuvent être ajustés : Contrôles : personnalisez votre ATH et vos commandes. Nous avons une analyse approfondie de ces informations importantes dans ce blog.

: personnalisez votre ATH et vos commandes. Nous avons une analyse approfondie de ces informations importantes dans ce blog.

Graphisme : optimisez la qualité visuelle de votre jeu en fonction de l'appareil mobile que vous utilisez. Modifiez les performances en fonction de la fréquence d'images ou de votre batterie, et confirmez que vous souhaitez utiliser le streaming d'actifs haute résolution sur votre forfait de données. Vous pouvez également modifier votre champ de vision ici.

: optimisez la qualité visuelle de votre jeu en fonction de l'appareil mobile que vous utilisez. Modifiez les performances en fonction de la fréquence d'images ou de votre batterie, et confirmez que vous souhaitez utiliser le streaming d'actifs haute résolution sur votre forfait de données. Vous pouvez également modifier votre champ de vision ici.

Audio et langue : augmentez ou diminuez le volume du jeu, de la musique de jeu, des dialogues, des effets, de la musique de mastodonte et du message du jour, puis activez ou désactivez le chat vocal. Vous pouvez également modifier la langue du jeu.

: augmentez ou diminuez le volume du jeu, de la musique de jeu, des dialogues, des effets, de la musique de mastodonte et du message du jour, puis activez ou désactivez le chat vocal. Vous pouvez également modifier la langue du jeu.

Téléchargement et compte : vous pouvez télécharger des packs optionnels (généralement associés à une autre langue) et consulter les informations de votre compte, notamment votre liste de blocage, vos choix de confidentialité et d'autres politiques légales. Déconnectez-vous ou échangez des comptes ici, et activez l'authentification à deux facteurs (une fonctionnalité recommandée pour protéger votre profil).

: vous pouvez télécharger des packs optionnels (généralement associés à une autre langue) et consulter les informations de votre compte, notamment votre liste de blocage, vos choix de confidentialité et d'autres politiques légales. Déconnectez-vous ou échangez des comptes ici, et activez l'authentification à deux facteurs (une fonctionnalité recommandée pour protéger votre profil). Social (notifications) : toutes sortes d'activités sociales sont possibles ici, notamment si vous recevez des notifications en ligne ou des demandes d'amis, vous indiquant quand et comment vous recevez des invitations à des groupes et la possibilité d'activer des invitations personnalisées sur les canaux.

: toutes sortes d'activités sociales sont possibles ici, notamment si vous recevez des notifications en ligne ou des demandes d'amis, vous indiquant quand et comment vous recevez des invitations à des groupes et la possibilité d'activer des invitations personnalisées sur les canaux. Canaux : sur vos canaux sociaux, vous pouvez activer le chat vocal, ajouter de nouveaux membres, activer les nouveaux messages et chuchotements de groupe, ainsi que les nouveaux messages sur votre canal personnalisé.

: sur vos canaux sociaux, vous pouvez activer le chat vocal, ajouter de nouveaux membres, activer les nouveaux messages et chuchotements de groupe, ainsi que les nouveaux messages sur votre canal personnalisé. Filtres de contenu : Enfin, vous pouvez activer ou désactiver le chat textuel et activer le filtre de propos injurieux lorsque l'adversaire commence à vous lancer plus que des grenades à fragmentation.

: Enfin, vous pouvez activer ou désactiver le chat textuel et activer le filtre de propos injurieux lorsque l'adversaire commence à vous lancer plus que des grenades à fragmentation. Social (voix) : accessible via l'onglet en bas au centre du menu Social, vous pouvez modifier la façon dont vous vous inscrivez au chat vocal, vous pouvez activer une chaîne vocale de jeu « réservée aux groupes », vous pouvez vous désactiver par défaut lorsque vous vous connectez à une chaîne, démarrer une partie en appuyant pour parler par défaut, activer ou désactiver le chat de proximité et activer le chat vocal Derniers mots, qui vous permet de transmettre des messages verbaux (idéalement de félicitations) à l'adversaire qui vient de vous éliminer.

: accessible via l'onglet en bas au centre du menu Social, vous pouvez modifier la façon dont vous vous inscrivez au chat vocal, vous pouvez activer une chaîne vocale de jeu « réservée aux groupes », vous pouvez vous désactiver par défaut lorsque vous vous connectez à une chaîne, démarrer une partie en appuyant pour parler par défaut, activer ou désactiver le chat de proximité et activer le chat vocal Derniers mots, qui vous permet de transmettre des messages verbaux (idéalement de félicitations) à l'adversaire qui vient de vous éliminer. Social (autres) : gardez vos demandes d'amis, vos invitations à des groupes, vos invitations à des canaux et la confidentialité de chuchotements ouvertes, fermées ou accessibles uniquement à vos amis ou à vos canaux.

Menu : l'icône des six carrés en haut à droite est un sous-menu auquel vous pouvez accéder :

: l'icône des six carrés en haut à droite est un sous-menu auquel vous pouvez accéder : Boîte de réception : accédez à votre boîte de réception (qui contient des annonces importantes et des informations sur le jeu émanant de l'équipe de Call of Duty: Warzone Mobile).

: accédez à votre boîte de réception (qui contient des annonces importantes et des informations sur le jeu émanant de l'équipe de Call of Duty: Warzone Mobile). Social : trouvez des amis suggérés en fonction des concurrents avec lesquels vous avez récemment joué ou recherchez des coéquipiers dans votre liste d'amis. Vous pouvez également ajouter des amis en recherchant leur identifiant Activision.

: trouvez des amis suggérés en fonction des concurrents avec lesquels vous avez récemment joué ou recherchez des coéquipiers dans votre liste d'amis. Vous pouvez également ajouter des amis en recherchant leur identifiant Activision. Aide : utilisez ce menu pour contacter l'assistance d'Activision. Pour ceux qui ont besoin d'un ensemble complet de didacticiels sur les commandes de base et avancées (voir l'image précédente), la personnalisation, les zones de sécurité WZ et toutes les facettes de l'expérience Battle Royale, des goulags aux largages d'équipement, cliquez sur ce menu.

Infos de menu : boutique

Rendez-vous dans la boutique de Call of Duty: Warzone Mobile pour acheter une variété d'éléments esthétiques, accéder à des articles d'événements, plonger dans l'Arsenal et acheter des points COD.

Packs en vedette et onglets Packs

Découvrez les packs les plus populaires en boutique, ainsi que le nombre de jours pendant lesquels ils sont disponibles et le prix (en points COD, dollars américains ou votre équivalent régional). Continuez à faire défiler la page pour voir les packs supplémentaires ou appuyez sur l'onglet Packs pour en voir plus.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : Dans la plupart des cas, les joueurs ayant déjà acheté un pack disponible dans MWIII ou Call of Duty: Warzone verront ce pack déjà débloqué dans Call of Duty: Warzone Mobile. Les packs comportant l'icône « Connecté » à côté de leur nom peuvent être achetés et utilisés sur MWIII, Call of Duty: Warzone et Call of Duty: Warzone Mobile.

Conçu pour Call of Duty: WZM : Certains packs ont été conçus pour Call of Duty: Warzone Mobile et comportent cette étiquette au-dessus du nom du pack, ainsi qu'une valeur de rareté. Ces objets sont disponibles à l'achat et à l'utilisation dans Call of Duty: Warzone Mobile uniquement.

Événements en boutique

Attendez-vous à ce que Call of Duty: Warzone Mobile organise des événements hebdomadaires, et c'est l'endroit idéal pour dépenser tous les jetons, badges ou autres devises associés à l'événement, pour débloquer des objets spécifiques liés à cet événement.

Conçu pour Call of Duty: WZM : consultez les vignettes situés au-dessus du nom de chaque article de l'événement de la boutique pour voir s'il est « Conçu pour WZM » et s'il possède une valeur de rareté (auquel cas, il n'est disponible que pour Call of Duty: Warzone Mobile) ou s'il comporte l'icône « Connecté » (auquel cas, elle est disponible pour les trois jeux).

Infos de menu : Arsenal

L'Arsenal est une solution élégante pour accéder au nombre incroyable d'armes disponibles que vous pouvez obtenir et utiliser. Incroyable vous dites ? Call of Duty: Warzone Mobile déploie un total de 123 armes principales et secondaires disponibles et 25 pièces détachées, réparties dans les catégories suivantes :

Fusils d'assaut : 15 (MWII) + 8 (MWIII) = 23

: 15 (MWII) + 8 (MWIII) = 23 Fusils de combat : 5 (MWII) + 4 (MWIII) = 9

: 5 (MWII) + 4 (MWIII) = 9 Mitraillettes : 12 (MWII) + 8 (MWIII) = 20

: 12 (MWII) + 8 (MWIII) = 20 Fusils à pompe : 6 (MWII) + 3 (MWIII) = 9

: 6 (MWII) + 3 (MWIII) = 9 Mitrailleuses : 6 (MWII) + 6 (MWIII) = 12

: 6 (MWII) + 6 (MWIII) = 12 Fusils tactiques : 8 (MWII) + 4 (MWIII) = 12

: 8 (MWII) + 4 (MWIII) = 12 Fusils de précision : 7 (MWII) + 4 (MWIII) = 11

: 7 (MWII) + 4 (MWIII) = 11 Pistolets : 8 (MWII) + 4 (MWIII) = 12

: 8 (MWII) + 4 (MWIII) = 12 Lanceurs : 4 (MWII) + 2 (MWIII) = 6

: 4 (MWII) + 2 (MWIII) = 6 Arme au corps à corps : 6 (MWII) + 3 (MWIII) = 9

: 6 (MWII) + 3 (MWIII) = 9 Nombre total d'armes : 77 (MWII) + 46 (MWIII) = 123

: 77 (MWII) + 46 (MWIII) = 123 Nombre total de pièces détachées : 25 (MWIII)

Rendez-vous dans l'Arsenal et dépensez les pièces d'Arsenal que vous avez accumulées en jouant au jeu pour débloquer certaines armes et équipements d'attirail qui pourraient vous manquer.

Progression partagée de MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : Les joueurs de Modern Warfare II, Modern Warfare III et/ou Call of Duty: Warzone peuvent emporter toutes les armes qu'ils ont débloquées et qui sont disponibles dans leurs attirails mobiles Call of Duty : Warzone à utiliser en mode Battle Royale et Multijoueur. Toutes les armes que ces joueurs n'auraient pas pu débloquer sont accessibles soit via les défis de déblocage présents dans Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone, soit via l'Arsenal de Call of Duty: Warzone Mobile.

Conçu pour WZM : l'Arsenal est disponible uniquement dans Call of Duty: Warzone Mobile. Les nouveaux joueurs, ou ceux qui n'ont pas associé leur identifiant Activision Modern Warfare III et/ou Call of Duty: Warzone, auront accès à une sélection d'armes de tous types pouvant être utilisées dans leurs équipements.

Par exemple : neuf fusils d'assaut débloqués sont disponibles pour passer au niveau supérieur dans l'armurerie de Call of Duty: Warzone Mobile. Les 14 autres, une sélection d'armes de MWII and MWIII sont bloqués. Vous pouvez les débloquer via des défis dans Modern Warfare III (pour les armes de la MWIII uniquement) ou via l'Arsenal (pour certaines armes de la MWII et MWIII).

Comment fonctionne l'Arsenal

Les pièces d'arsenal sont gagnées (dans Call of Duty: Warzone Mobile uniquement) en montant de niveau (y compris en passant au niveau 55), en complétant des défis quotidiens et en participant à des événements. Le nombre total de pièces que vous avez acquises est indiqué dans le coin supérieur droit du menu de l'Arsenal. Ici, vous pouvez faire votre choix parmi une liste d'armements en fonction du contenu que vous n'avez pas encore débloqué :

Armes MW3 : armes principales et secondaires disponibles dans MWIII que vous n'avez pas débloquées. Notez que vous avez également la possibilité de les débloquer dans MWIII, ce qui vous permet d'économiser des pièces d'arsenal pour d'autres parties de votre arsenal.

Arme : certaines des armes principales et secondaires que vous n'avez pas encore débloquées, dans MWII et MWIII, sont répertoriées ici par type. Choisissez simplement une catégorie (par exemple, les mitrailleuses, les fusils de précision), puis l'arme, et dépensez vos pièces d'arsenal.

Pièces détachées : les pièces détachées actuellement disponibles dans MWIII sont de puissants accessoires, également disponibles dans Warzone Mobile, ajoutant une toute nouvelle dimension aux armes existantes. Gagnez des pièces détachées dans MWIII ou Warzone en complétant des défis hebdomadaires, ou en les débloquant dans votre Passe de combat ou via certains packs de la boutique. Gagnez des pièces détachées dans Warzone Mobile grâce à vos achats dans l'Arsenal.

Séries d'éliminations, équipements tactiques et mortels, et améliorations de combat : tout équipement manquant dans vos équipements peut également être débloqué via ce menu.

Exemple : vous n'avez pas débloqué le fusil d'assaut RAM-7 (MWIII). L'arme n'est pas déjà débloquée dans l'armurerie de Call of Duty: Warzone Mobile au lancement. Vous ne l'avez pas débloquée dans MWIII. Elle est disponible dans l'Arsenal. Vos options sont les suivantes :

WZM : rendez-vous dans l'Arsenal, procurez-vous l'arme de base à l'aide de pièces d'arsenal et débloquez-la dans tous les jeux.

MWIII : terminez le défi associé à cette arme dans MWIII et débloquez-la dans tous les jeux.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : n'oubliez pas que vous pouvez également débloquer toutes les armes et équipements manquants dans Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone. Ils apparaîtront immédiatement dans Call of Duty: Warzone Mobile. La parité des contenus est confirmée !

Remarque : pour plus d'informations sur les armes disponibles, les accessoires et l'apparence de ces armements, consultez la section consacrée à l'armurerie de Call of Duty: Warzone Mobile, plus loin dans cet article.

Informations sur le menu : Tirage au sort

Disponibles peu après le lancement, les tirages de Call of Duty: Warzone Mobile sont une fonctionnalité qui comprend un ensemble de récompenses en jeu dont les niveaux de rareté diffèrent.

Dépensez des points COD dans Call of Duty: Warzone Mobile pour obtenir un tirage et gagner l'une des récompenses disponibles. Les chances d'obtention de chaque récompense sont affichées dans le menu. Chaque tirage vous rapporte à coup sûr une récompense. Une fois gagnée, la récompense est retirée de la liste des prix. Au fur et à mesure que les récompenses sont retirées de la liste des prix, vos chances de gagner les récompenses restantes augmentent et sont affichées dans le menu. Après chaque tirage, le coût en points COD augmente.

Bien que certaines des récompenses disponibles dans les tirages puissent être liées à leur utilisation dans MWIII et Call of Duty: Warzone, le menu des tirages n'est disponible que dans Call of Duty: Warzone Mobile.

Informations sur le menu : Événements

Retrouvez les derniers événements Call of Duty: Warzone Mobile qui ont lieu chaque semaine dans cet onglet. Apprenez-en plus en lisant les briefings tactiques et consultez les récompenses que vous pouvez obtenir en terminant les événements (comme des plans, des camouflages et des pièces d'arsenal supplémentaires). Rendez-vous sur le blog Call of Duty juste avant le lancement prévu le 21 mars pour en savoir plus sur le premier événement !

Informations sur le menu : Équipez-vous — Objets, opérateurs et équipement

Le salon de configuration de l'équipement est une extension du salon de pré-partie. C'est là que vous pourrez préparer votre opérateur aux combats en mode Battle Royale et en mode Multijoueur ! Chaque aspect de l'équipement fonctionnel et de l'apparence de votre opérateur est entièrement interchangeable et comprend tous les éléments que vous avez déjà débloqués.

Véhicules

Changez certaines des apparences de véhicules que vous avez débloquées sur les véhicules que vous pouvez utiliser dans Call of Duty: Warzone Mobile, ainsi que dans MWIII et Call of Duty: Warzone.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : certains éléments de contenu en lien avec l'apparence des véhicules seront transférés, à l'exception des pistes audio.

Opérateurs

Choisissez votre opérateur favori sur cet écran de sélection. Les opérateurs peuvent disposes d'une autre tenue (« apparence »). Sachez que le nombre d'apparences disponibles est indiqué dans le coin supérieur droit de la case de sélection de l'opérateur. Les nouveaux joueurs peuvent débloquer des opérateurs et des apparences supplémentaires en relevant des défis (aussi bien dans Call of Duty: Warzone Mobile que dans MWIII/Call of Duty: Warzone) ou en achetant des packs (afin de débloquer des apparences d'opérateur spécifiques, mais pas l'opérateur de base).

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : tous les opérateurs et les apparences d'opérateur que vous avez déjà débloqués ou achetés seront transférés.

Emblème

Choisissez n'importe quel emblème disponible au lancement ou que vous avez débloqué pour l'utiliser dans Call of Duty: Warzone Mobile, ainsi que dans MWIII et Call of Duty: Warzone.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : tous les emblèmes que vous avez débloqués seront transférés.

Carte d'agent

Choisissez une carte de visite disponible au lancement ou que vous avez débloquée pour l'utiliser dans Call of Duty: Warzone Mobile, ainsi que dans MWIII et Call of Duty: Warzone.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : toutes les cartes de visite que vous avez débloquées seront transférées.

Séries d'éliminations (Multijoueur uniquement)

En mode Multijoueur, les opérateurs doivent choisir trois séries d'éliminations à utiliser pendant les parties. Certaines d'entre elles sont disponibles dès le lancement pour les nouveaux joueurs, et les autres peuvent être débloquées dans la boutique de l'Arsenal afin d'être utilisées dans Call of Duty: Warzone Mobile, ainsi que dans MWIII et Call of Duty: Warzone.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : toutes les séries d'éliminations que vous avez débloquées seront transférées dans le jeu.

Informations sur le menu : Équipez-vous — Attirails et Armurerie





ASTUCE : veillez à cliquer sur les menus déroulants Battle Royale et Multijoueur avant de commencer à concevoir vos attirails dans les deux modes de jeu !

Attirails personnalisés : vous disposez d'un maximum de 10 attirails personnalisés et pouvant être renommés par mode de jeu (10 en BR et 10 en MJ). Ces attirails peuvent être entièrement modifiés en fonction de vos différents styles de jeu. À l'exception des atouts, ces derniers sont configurés de manière presque identique aux attirails de MWIII et Call of Duty: Warzone.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : les attirails personnalisés de MWIII et Call of Duty: Warzone ne seront pas transférés, mais vous pouvez recréer ceux avec lesquels vous avez remporté de grandes victoires.

Attirails : Armes — Emplacement principal





Comme vous pouvez vous y attendre, le premier emplacement est destiné à l'arme utilisée dès le début d'une partie en mode MJ, ou une fois l'attirail trouvé en mode Battle Royale. Vous pouvez faire votre choix parmi toutes les catégories d'armes principales (fusils d'assaut, fusils de combat, mitraillettes, fusils à pompe, mitrailleuses, fusils tactiques, fusils de précision et armes de corps à corps [bouclier antiémeute]).

Nouveaux joueurs : une multitude d'armes de base de chaque catégorie sont déjà débloquées et peuvent être utilisées et améliorées. Débloquez des armes supplémentaires dans la boutique de l'Arsenal.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : toutes les armes principales que vous avez déjà débloquées seront transférées. Elles conserveront leur niveau actuel et seront dotées de tous les accessoires et éléments esthétiques (par exemple, les camouflages) que vous avez déjà débloqués.

Attirails : Armes — Emplacement secondaire





Le deuxième emplacement est réservé à votre arme de secours préférée. Vous pouvez faire votre choix parmi toutes les catégories d'armes principales. De plus, en appuyant sur un bouton du menu, vous pourrez équiper n'importe quelle arme secondaire (par exemple, les armes de poing, les lanceurs et les couteaux de corps à corps).

Nouveaux joueurs : une multitude d'armes de base de chaque catégorie sont déjà débloquées et peuvent être utilisées et améliorées. Débloquez des armes supplémentaires dans la boutique de l'Arsenal.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : toutes les armes secondaires que vous avez déjà débloquées seront transférées. Elles conserveront leur niveau actuel et seront dotées de tous les accessoires et éléments esthétiques que vous avez déjà débloqués.

Armes : Armurerie (accessoires)





L'armurerie incroyablement développée de Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone est disponible dans Call of Duty: Warzone Mobile. Cela vous permet de débloquer un large éventail d'accessoires au fur et à mesure que vous améliorez vos armes. Jusqu'à cinq de ces accessoires (pièces détachées comprises) peuvent ensuite être fixés à votre arme dans le menu Armurerie, ce qui permet de modifier légèrement les performances de votre arme sur le plan statistique.

Nouveaux joueurs : débloquez des accessoires en améliorant vos armes dans le jeu. Les pièces détachées (également appelées kits de conversion dans le menu Armurerie) peuvent aussi être débloquées dans la boutique de l'Arsenal.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : tous les accessoires que vous avez débloqués en jouant à Modern Warfare II, Modern Warfare III ou Call of Duty: Warzone seront transférés et disponibles dans Call of Duty: Warzone Mobile. La progression des accessoires que vous débloquerez après le lancement de Call of Duty: WZM sera effective dans tous les jeux.

Armes : Armurerie (apparence)





Cinq catégories d'éléments esthétiques sont proposées dans ce menu. Des écrans d'armes, des porte-bonheurs, de grandes décalcomanies et différents autocollants peuvent être utilisés pour personnaliser votre arme de façon unique dans le jeu. Vous disposez également de camouflages. D'un grand nombre de camouflages :

Maîtrise d'arme : quatre camouflages uniques sont disponibles pour chaque arme, à l'exception des boucliers antiémeute, des armes de corps à corps et des lanceurs. Débloquez-les en faisant monter l'arme en niveau. Pour ce faire, vous devez relever des défis.

Maîtrise d'arme (Collectionneur) : chaque arme dispose également de quatre camouflages Collectionneur, à débloquer en relevant un défi. Ces derniers ne sont pas propres à chaque arme.

Armes de MWII : Or, Platine, Polyatomique et Orion.

Armes de MWIII : Doré, Forgé, Inestimable et Interstellaire.

De plus, un large éventail de camouflages pourra également être obtenu par le biais d'événements, de défis, de packs et d'autres moyens.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : les camouflages de Modern Warfare Zombies ne sont pas disponibles dans Call of Duty: Warzone Mobile. Tous les autres camouflages et les ensembles disponibles seront transférés, à condition de les avoir débloqués dans MWII, MWIII, et/ou Call of Duty: Warzone.

Attirails : Équipement tactique





Neuf pièces d'équipement tactique seront disponibles dans Call of Duty: Warzone Mobile, et certaines d'entre elles seront accessibles immédiatement. Faites votre choix parmi les éléments suivants :

Pièces d'équipement tactique disponibles : Rage de combat, Grenade fumigène, Grenade-leurre, Grenade paralysante, Grenade flash, Stimulant, Gaz lacrymogène, Grenade sensorielle et Charge électrique.

Nouveaux joueurs : débloquez de l'équipement tactique au fur et à mesure que vous montez en grade ou dans la boutique de l'Arsenal.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : si débloquées, les neuf pièces d'équipement tactique seront transférées dans Call of Duty: Warzone Mobile dès le lancement, tout comme leurs apparences éventuelles. L'équipement tactique non disponible dans Call of Duty: Warzone Mobile ne sera pas transféré.

Attirails : Équipement mortel





Profitez de huit pièces d'équipement mortel et infligez des dégâts à vos ennemis dès le lancement de Call of Duty: Warzone Mobile. Comme c'est le cas pour les pièces d'équipement tactiques, certains de ces objets sont immédiatement accessibles. Faites votre choix parmi les éléments suivants :

Pièces d'équipement mortel disponibles : Claymore, Couteau de lancer, Thermite, Grenade à fragmentation, Mines de proximité, Semtex, C4 et Charge pénétrante.

Nouveaux joueurs : débloquez de l'équipement mortel au fur et à mesure que vous montez en grade ou dans la boutique de l'Arsenal.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : si débloquées, les huit pièces d'équipement mortel seront transférées dans Call of Duty: Warzone Mobile dès le lancement, tout comme leurs apparences éventuelles. L'équipement mortel non disponible dans Call of Duty: Warzone Mobile ne sera pas transféré.

Attirails : Amélioration de combat (Multijoueur uniquement)





En mode Multijoueur, les opérateurs pourront choisir une amélioration de combat à utiliser en jeu, tandis que les opérateurs du mode Battle Royale trouveront ces objets au cours de leur partie. 18 séries d'éliminations sont disponibles et peuvent être débloquées :

4 éliminations/500 points de série de points : Drone, Drone explosif.

5 éliminations/625 points de série de points : Colis stratégique, Drone de brouillage.

6 éliminations/750 points de série de points : Missile de croisière, Frappe de précision, Mine à dispersion.

7 éliminations/875 points de série de points : Bombardement stratégique, Frappe de mortier.

8 éliminations/1000 points de série de points : Hélico de surveillance, Wheelson-HS.

10 éliminations/1250 points de série de points : ADAV, Bombardier furtif, Largage aérien d'urgence.

12 éliminations/1500 points de série de points : Drone amélioré, Hélicoptère d'attaque, Avion d'assaut.

15 éliminations/1875 points de série de points : Mastodonte.

Nouveaux joueurs : débloquez des séries d'éliminations au fur et à mesure que vous montez en grade ou dans la boutique de l'Arsenal.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : si débloquées, les 18 séries d'éliminations seront transférées dans Call of Duty: Warzone Mobile dès le lancement, tout comme leurs apparences éventuelles. Les séries d'éliminations non disponibles dans Call of Duty: Warzone Mobile ne seront pas transférées.

Paquet d'atouts





Les atouts de Call of Duty: Warzone Mobile fonctionnent de la même manière que ceux de Call of Duty: Warzone : il s'agit de packs préconçus. C'est également le cas en mode Multijoueur. Vous devez choisir l'un des cinq packs d'atouts. Chacun d'entre eux contient quatre atouts qui sont activés au début d'une partie. En Battle Royale, le pack d'atouts que vous choisissez peut être obtenu dans un largage tactique. Cependant, vous ne pouvez choisir que des packs préconçus. Vous ne pouvez pas choisir les atouts individuellement et créer votre propre pack. Voici les cinq packs proposés :

Pack Soutien : Brigade anti-bombes, Endurci au combat, Ravitaillement, Survivant.

: Brigade anti-bombes, Endurci au combat, Ravitaillement, Survivant. Pack Œil de lynx : Pillard, Gros bras, Main leste, Alerte maximale.

: Pillard, Gros bras, Main leste, Alerte maximale. Pack Éclaireur : Pillard, Gros bras, Concentration, Fantôme.

: Pillard, Gros bras, Concentration, Fantôme. Pack Sentinelle : Endurci au combat, Brigade anti-bombes, Sang-froid, Régénération rapide.

: Endurci au combat, Brigade anti-bombes, Sang-froid, Régénération rapide. Pack Gardien : Pas de course, Gros bras, Main leste, Régénération rapide.

Progression partagée MWIII/Call of Duty: Warzone/Call of Duty: WZM : les nouveaux joueurs et les joueurs de MWIII et Call of Duty: Warzone bénéficient des mêmes packs d'atouts. Les atouts, le matériel tactique et les gilets de MWIII ne sont pas transférés.

Informations sur le menu : Jouer

Sélections Battle Royale et Multijoueur.

Modes de jeu standard : juste au-dessus du bouton Jouer, dans le coin inférieur droit de votre salon, vous pouvez choisir votre prochaine partie dans les sélections disponibles. Les différentes sélections Battle Royale et Multijoueur seront régulièrement mises à jour et étoffées après le lancement du jeu. Voici quelques exemples de modes de jeu auxquels vous pourrez accéder le 21 mars :

Battle Royale : affrontez jusqu'à 120 joueurs dans un combat à mort. Éliminez, pillez, recommencez. Disponible sur Verdansk.

: affrontez jusqu'à 120 joueurs dans un combat à mort. Éliminez, pillez, recommencez. Disponible sur Verdansk. Mobile Royale : des combats plus rapides, du butin de meilleure qualité et plus de missions (contrats). Le dernier opérateur en vie gagne. Disponible sur Verdansk.

: des combats plus rapides, du butin de meilleure qualité et plus de missions (contrats). Le dernier opérateur en vie gagne. Disponible sur Verdansk. Renaissance Résurgence : Résurgence sur Rebirth Island. Survivez pour redéployer vos coéquipiers morts et gagnez des points pour les faire réapparaître plus vite.

: Résurgence sur Rebirth Island. Survivez pour redéployer vos coéquipiers morts et gagnez des points pour les faire réapparaître plus vite. Moshpit (Multijoueur) : une sélection de folie ! Elle inclut les modes Match à mort par équipe, Domination, Point stratégique et Élimination confirmée sur Scrapyard, El Asilo, Hotel, Shipment et Shoot House.

: une sélection de folie ! Elle inclut les modes Match à mort par équipe, Domination, Point stratégique et Élimination confirmée sur Scrapyard, El Asilo, Hotel, Shipment et Shoot House. À la guerre comme à la mer (Multijoueur) : Shoot House. Shipment. Et c'est tout.

Modes de jeu et parties privées : avec 119 de vos amis les plus proches, créez vos propres parties privées auxquelles vous accéderez grâce à un code (25 joueurs au minimum). Préparez-vous à jouer en Battle Royale en solo, duo, trio et quatuor sur Verdansk, ainsi qu'en Renaissance Résurgence en duo et en quatuor sur Rebirth Island dès le lancement.

Pour Call of Duty: WZM : tous les modes de jeu et sélections proposés sont conçus pour être joués uniquement dans Call of Duty: Warzone Mobile. Vous ne pouvez pas accéder aux cartes et aux modes de Call of Duty: WZM dans Modern Warfare III et Call of Duty: Warzone, et vice versa.