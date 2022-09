Call of Duty: Warzone Mobile, premier aperçu du gameplay et du contenu en vidéos, la progression sera en partie partagée avec MWII et Warzone 2.0

En plus de Call of Duty: Warzone 2.0 et du Multijoueur de Call of Duty: Modern Warfare II, Activision avait un troisième pilier de son avenir à présenter lors de l'évènement de Call of Duty: Next. Il s'agit du Project Aurora, que nous connaissions depuis quelques jours sous le nom officiel de Call of Duty: Warzone Mobile.



Il s'agira d'un épisode à part reprenant le contenu et les idées de Warzone et Warzone 2.0, comme les maps Verdansk et Al Mazrah, les véhicules, les stations de ravitaillement, le Goulag, et les Opérateurs. Les parties seront jouables par jusqu'à 120 joueurs, et même s'il n'y aura pas de cross-play avec les consoles de salon, la progression du Passe de Combat sera partagée entre Warzone Mobile, Modern Warfare II et Warzone 2.0 pour nous permettre de débloquer du contenu dans les 3 expériences plus rapidement. Et bien évidemment, le gameplay a été adapté pour être joué sur un petit écran tactile.

Tout juste révélé lors de Call of Duty: Next, Call of Duty: Warzone Mobile va rejoindre Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0 pour inaugurer une nouvelle ère de Call of Duty. Avec un gameplay de Battle Royale palpitant, du contenu authentique comme les opérateurs, les armes, les lieux, et des combats Call of Duty: Warzone avec jusqu'à 120 joueurs en direct dans une partie sur mobile, le jeu gratuit Call of Duty: Warzone Mobile s'apprête à redéfinir le Battle Royale lors de vos déplacements. Grâce à une nouvelle technologie unifiée entre Call of Duty: Modern Warfare II, Call of Duty: Warzone 2.0 et Call of Duty: Warzone Mobile, les joueurs peuvent partager de nombreuses fonctionnalités sociales (comme les amis et les chats de discussion) et une progression partagée permettant un Passe de combat unique, et bien plus encore pour une expérience Call of Duty connectée. Conçu pour mobile afin de garantir une expérience portable incroyable, Call of Duty: Warzone Mobile est prêt à proposer des événements, des sélections et du contenu spécifiques aux mobiles, ainsi que des options de personnalisation approfondies des commandes, afin d'aider à la fois les vétérans de Call of Duty et les nouvelles recrues.



En collaboration avec les studios Call of Duty et les équipes technologiques de l'ensemble d'Activision, Call of Duty: Warzone Mobile est co-développé par une organisation mobile multi-studios qui comprend des équipes d'Activision Shanghai Studio, Beenox, Digital Legends et Solid State Studios. La préinscription gratuite est ouverte dès maintenant pour Call of Duty: Warzone Mobile sur Android avant la sortie mondiale prévue sur les appareils mobiles Android et iOS en 2023. Vous voulez vous immerger davantage dans le jeu ? Assurez-vous de regarder les chaînes officielles Twitch ou YouTube de Call of Duty pour du gameplay en temps réel ou une rediffusion de l'événement Next, puis lisez la suite pour plus d’informations : Détails : l'expérience Call of Duty: Warzone sur votre mobile À quoi devez-vous vous attendre lorsque Call of Duty: Warzone Mobile sera lancé l'année prochaine ? Un retour sur un champ de bataille familier, avec de nouvelles armes, unissant Call of Duty: Warzone Mobile à Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0. Voici les premières informations que vous devez connaître maintenant. Joueur sur mobile : bienvenue à Verdansk ! Au lancement, les joueurs se retrouveront pour la toute première fois sur mobile, sur la légendaire carte Verdansk. C'est le Verdansk comme vous vous en souvenez : Dam. TV Station. Lumber. Farmland. Stadium (fermé). Downtown. Train Station. Prison. Depuis les crêtes enneigées près de Military Base jusqu’au point de largage tendu de SuperStore, préparez-vous à vous battre à travers des panoramas emblématiques, des zones urbaines, des champs de bataille ouverts, et partout entre les deux.

Au lancement, les joueurs se retrouveront pour la toute première fois sur mobile, sur la légendaire carte Verdansk. C'est le Verdansk comme vous vous en souvenez : Dam. TV Station. Lumber. Farmland. Stadium (fermé). Downtown. Train Station. Prison. Depuis les crêtes enneigées près de Military Base jusqu’au point de largage tendu de SuperStore, préparez-vous à vous battre à travers des panoramas emblématiques, des zones urbaines, des champs de bataille ouverts, et partout entre les deux. La carte Call of Duty: Warzone 2.0, Al Mazrah, arrivera bientôt dans le jeu.

Roulez et décollez : engagez le combat contre vos ennemis sur le sol ou dans les cieux avec une variété de véhicules terrestres et d'avions, que ce soit pour atteindre des points de repère importants en toute hâte ou pour vous protéger des incursions ennemies.

engagez le combat contre vos ennemis sur le sol ou dans les cieux avec une variété de véhicules terrestres et d'avions, que ce soit pour atteindre des points de repère importants en toute hâte ou pour vous protéger des incursions ennemies. Stations de ravitaillement confirmées : collectez de l'argent et dépensez-le dans les stations de ravitaillement disséminées sur la carte, améliorez votre attirail avec des améliorations de combat, des séries d'éliminations, des jetons de ravitaillement, des équipements, et aidez à renverser le cours de la bataille.

collectez de l'argent et dépensez-le dans les stations de ravitaillement disséminées sur la carte, améliorez votre attirail avec des améliorations de combat, des séries d'éliminations, des jetons de ravitaillement, des équipements, et aidez à renverser le cours de la bataille. Contrats confirmés : acceptez des contrats dans Verdansk. Ces mini-missions optionnelles vous permettent d'obtenir du butin rare, de l'argent en jeu, de l’EXP, de l’EXP d’arme, et vous aident à prendre le dessus sur vos adversaires.

acceptez des contrats dans Verdansk. Ces mini-missions optionnelles vous permettent d'obtenir du butin rare, de l'argent en jeu, de l’EXP, de l’EXP d’arme, et vous aident à prendre le dessus sur vos adversaires. Seconde chance : le Goulag ! Remportez cette confrontation en 1 vs 1 et gagnez une seconde chance de survivre en jeu ! Si vous êtes éliminé à Verdansk, éliminez un ennemi dans le Goulag. Si vous gagnez, vous vous redéployez dans la partie. Grande connectivité dans la franchise avec la progression croisée Avec la technologie unifiée de Call of Duty, les joueurs peuvent s'attendre à une variété d'innovations, de nouvelles caractéristiques et une grande connectivité lorsque Call of Duty: Warzone Mobile sera lancé dans le monde entier l'année prochaine. Voici quelques informations initiales sur la façon dont cela va fonctionner. Des armes et des opérateurs profondément connectés : Call of Duty: Warzone Mobile est équipé de la plupart des armes et des opérateurs présents dans Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0 sur console et PC.

Call of Duty: Warzone Mobile est équipé de la plupart des armes et des opérateurs présents dans Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0 sur console et PC. Une expérience partagée : avec la progression croisée, les joueurs peuvent avancer dans le Passe de combat et plus encore, à travers Call of Duty: Warzone Mobile, Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0

avec la progression croisée, les joueurs peuvent avancer dans le Passe de combat et plus encore, à travers Call of Duty: Warzone Mobile, Call of Duty: Modern Warfare II et Call of Duty: Warzone 2.0 Exemple de déblocage #1 : débloquez une nouvelle arme en jouant à Call of Duty: Modern Warfare II ou Call of Duty: Warzone 2.0 sur console ou PC, puis accédez-y sur votre appareil mobile dans Call of Duty: Warzone Mobile.

débloquez une nouvelle arme en jouant à Call of Duty: Modern Warfare II ou Call of Duty: Warzone 2.0 sur console ou PC, puis accédez-y sur votre appareil mobile dans Call of Duty: Warzone Mobile. Exemple de déblocage #2 : débloquez un nouvel opérateur dans Call of Duty: Warzone Mobile et emportez-le avec vous lorsque vous jouez à Call of Duty: Modern Warfare II ou Call of Duty: Warzone 2.0 sur console ou PC.

débloquez un nouvel opérateur dans Call of Duty: Warzone Mobile et emportez-le avec vous lorsque vous jouez à Call of Duty: Modern Warfare II ou Call of Duty: Warzone 2.0 sur console ou PC. Innovations sociales améliorées : les listes d'amis et les chats de discussion sont également partagés dans Call of Duty: Modern Warfare II ou Call of Duty: Warzone 2.0, afin que vous puissiez rester en contact avec vos amis, quel que soit l'endroit où ils choisissent de jouer. Call of Duty: Warzone Mobile. Conçu pour les joueurs mobiles Chaque aspect du développement du jeu est personnalisé pour les joueurs mobiles. Optimisation Mobile : tout, des mouvements, de la visée et du maniement des armes, à la physique, aux animations et au son, a été optimisé pour le jeu mobile afin d'offrir la précision, l'authenticité et les performances ultimes que vous attendez de Call of Duty.

tout, des mouvements, de la visée et du maniement des armes, à la physique, aux animations et au son, a été optimisé pour le jeu mobile afin d'offrir la précision, l'authenticité et les performances ultimes que vous attendez de Call of Duty. Conçu pour la façon dont vous jouez : avec des options de personnalisation approfondies des contrôles pour les mobiles, vous êtes en mesure de jouer, quel que soit votre niveau de compétence. Les professionnels du jeu mobile, les joueurs de PC et de consoles, qui veulent se glisser dans quelques parties supplémentaires, et même les nouvelles recrues qui ont juste besoin d'un peu plus d'aide pour se mettre dans le bain : nous avons tout ce qu'il vous faut.

avec des options de personnalisation approfondies des contrôles pour les mobiles, vous êtes en mesure de jouer, quel que soit votre niveau de compétence. Les professionnels du jeu mobile, les joueurs de PC et de consoles, qui veulent se glisser dans quelques parties supplémentaires, et même les nouvelles recrues qui ont juste besoin d'un peu plus d'aide pour se mettre dans le bain : nous avons tout ce qu'il vous faut. Contenu personnalisé : le jeu proposera également une sélection robuste d'événements spécifiques sur mobile, des sélections personnalisées et une variété de contenus spéciaux que vous ne trouverez nulle part ailleurs.

Il est d'ores et déjà possible de se pré-inscrire pour être alerté de la disponibilité du jeu et débloquer des bonus sur le Google Play Store.

Inscrivez-vous en avance dès maintenant pour obtenir des récompenses en jeu ! Assurez-vous d'être prêt à vous déployer le jour du lancement en vous préinscrivant pour Call of Duty: Warzone Mobile dès maintenant : Rendez-vous sur le Google Play Store dès maintenant pour vous pré-inscrire !

Gardez un œil sur les réseaux sociaux de Call of Duty: Warzone Mobile, ou sur le blog Call of Duty pour des mises à jour sur la préinscription et le lancement.

Si la communauté se rallie et que les étapes de préinscription mondiale des joueurs sont atteintes, attendez-vous à recevoir un certain nombre de récompenses impressionnantes lors du lancement du jeu : 5 millions de préinscriptions : emblème : Démon familier et vinyle : Flamme de l'ennemi ; 10 millions de préinscriptions : plan d’arme (X12) : Prince des enfers ; 15 millions de préinscriptions : plan d’arme (M4) : Archidémon ; 25 millions de préinscriptions : [[CONFIDENTIEL]].

Enfin, assurez-vous de disposer des dernières informations officielles Call of Duty: Warzone Mobile en suivant @warzonemobile sur Twitter, @codwarzonemobile sur Instagram, Call of Duty: Warzone Mobile sur Facebook, et en consultant le blog Call of Duty. Tenez-vous prêts.

Si Modern Warfare II arrivera le 28 octobre 2022 (vous pouvez précommander votre exemplaire à partir de 64,99 € sur Amazon.fr), Call of Duty: Warzone Mobile ne sera lui pas jouable avant 2023.