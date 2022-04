Call of Duty: Mobile, la Saison 4 : Chiens Sauvages datée et détaillée

Activision continue de s'occuper des joueurs de Call of Duty: Mobile avec des mises à jour régulières et il lancera prochainement la Saison 4 de l'année 2022, dénommée Chiens Sauvages. Nous aurons droit à de nouvelles cartes, un nouveau mode de jeu, un mode Tournoi multijoueur et bien évidemment un Pass de Combat avec du contenu gratuit et premium à débloquer.

Sans plus attendre, voici ce qui attend les joueurs de Call of Duty: Mobile dans cette Saison 4 : Chiens Sauvages :

Changement de carte du Battle Royale : Tempête de sable - La saison 4 offre une toute nouvelle façon de jouer au Battle Royale où il n'y a ni bons ni méchants, avec pour seul adversaire la nature. Une tempête de sable apparaîtra de manière aléatoire dans les zones sauvages de Battle Royale. Les joueurs qui entrent dans la tempête de sable devront éviter les ouragans et les tornades pour atteindre le butin et les objets spéciaux de haut niveau contenus dans l'événement météorologique.

Satellite - Apparue pour la première fois dans Call of Duty: Black Ops Cold War, Satellite se déroule dans les déserts d'Afrique centrale, où un satellite de fabrication américaine, le KH-9, a été immobilisé. Cette grande carte a un côté ouvert qui présente des points d'observation en hauteur et en contrebas avec un positionnement en forme de tranchée, ainsi que des cavernes tout autour de la carte.

Khandor Hideout - Cette carte polyvalente de taille moyenne est apparue pour la première fois dans Call of Duty: Modern Warfare (2019) et présente une grande variété d'emplacements de couverture, notamment un marché, une tour de signalisation, un poste d'observation et un garage.

Nouveau mode Multijoueur : Ground War - Les joueurs de Call of Duty : Mobile peuvent désormais s'affronter dans des combats d'infanterie et de véhicules à grande échelle grâce au nouveau mode multijoueur Ground War. Ground War était un mode apprécié des fans introduit dans Call of Duty : Modern Warfare (2019) et sera disponible sur la nouvelle carte Satellite, ainsi que sur Aniya Incursion.

Nouveau mode Tournoi Multijoueur - Serez-vous dans le classement ? Battez-vous pour atteindre le sommet dans le nouveau mode tournoi multijoueur ! Il vous suffit de toucher « Tournoi » dans le hall principal et de vous affronter pour gagner l'Épique DL Q33 - Sprite rouge et Shadow Blade - Sprite rouge ! Les meilleurs joueurs seront répertoriés dans un tableau de classement continu. L'étape 2 du championnat du monde commence - Les joueurs admissibles qui se sont qualifiés à l'étape 1 peuvent maintenant former des équipes et disputer des matchs classés ensemble pour se qualifier pour l'étape 3 du championnat du monde Call of Duty : Mobile 2022, avec une cagnotte de plus de deux millions de dollars (USD). L'étape 2 du championnat mondial débute le 12 mai et se termine le 22 mai. Visitez le site Web du championnat ici pour tous les détails et pour savoir comment vous inscrire.

La Saison 4 : Chiens Sauvages sera lancée le 28 avril 2022 dans Call of Duty: Mobile. Le titre est pour rappel jouable en free-to-play sur iOS et Android, vous pouvez retrouver des smartphones sur Amazon.