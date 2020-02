RUMEUR sur Call of Duty: Warzone, date de sortie et version standalone free-to-play pour le Battle Royale de Modern Warfare

Le Battle Royale de Call of Duty: Modern Warfare est sur toutes les lèvres, alors qu'un menu Classifié est apparu dans le jeu d'Infinity Ward.

Activision n'a cependant toujours pas confirmé l'existence et l'arrivée de ce fameux mode Warzone, même s'il n'y a plus vraiment de doute. Alors, en attendant les informations officielles, c'est toujours du côté de l'officieux qu'il faut se tourner. VideoGameChronicle affirme avoir obtenu plusieurs données clés sur le projet selon des « sources proches du développement ». Déjà, la sortie de Warzone se ferait au début du mois de mars, probablement le 10, sur PC, PS4 et Xbox One.

Tout aussi intéressant, l'informateur confirme que le mode serait aussi proposé en standalone free-to-play pour tous les joueurs, même ceux qui n'ont pas acheté Call of Duty: Modern Warfare en somme. Le jeu s'appellerait alors Call of Duty: Warzone, sans référence à Modern Warfare dans le titre, comme le suggérait une illustration qui a précédemment fuité. Le lien entre les deux se ferait alors par le Battle Pass, commun aux deux titres, et une incitation in-game à acheter le jeu d'octobre dernier pour profiter de l'expérience complète.

Call of Duty: Warzone aurait droit à des mises à jour régulières et un système de microtransactions propres, afin de devenir un jeu viable pour la communauté et Activision sur le long terme, et devenir un véritable concurrent pour Fortnite, au-delà du simple cycle de vie de Call of Duty: Modern Warfare. Il survivrait aussi aux futurs jeux premium d'Infinity Ward, Sledgehammer Games et Treyarch, qui continueraient à paraître de manière annuelle sans incidence sur le projet. Entre Call of Duty: Mobile et Call of Duty: Warzone, l'avenir de la saga se fera-t-il du côté des jeux gratuits ?