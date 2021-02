RUMEUR sur Call of Duty: Warzone, la map Verdansk va bientôt exploser et changer totalement d'aspect

Call of Duty: Warzone fêtera son premier anniversaire au mois de mars, et il se pourrait qu'Activision ait prévu quelque chose de marquant pour célébrer cela. Selon VideoGameChronicle, qui avait déjà leaké l'arrivée d'un train pour la Saison 5, Verdansk va changer de visage dans le cadre de la Saison 3 partagée avec Call of Duty: Black Ops Cold War, en avril 2021.

Suite à la mise à jour de la Saison 2, la carte principale a encore changé, avec notamment l'apparition d'une épave de bateau et surtout de têtes nucléaires à certains endroits. Leur présence ne serait pas innocente, et serait tout simplement annonciatrice d'une future explosion gigantesque, qui changera la surface de la ville comme jamais auparavant : l'ère Modern Warfare laissera alors sa place à une ambiance Guerre froide, avec de nouveaux décors et points clés plus proches de l'épisode dans les années 80.

La Saison 3 devrait débuter le 22 avril 2021, d'après le décompte affiché sur le menu du Battle Pass, et un évènement en ligne majeur encore plus travaillé que celui ayant participé à la révélation de BOCW viendrait introduire ce changement majeur. D'après VGC, cette refonte de la map était prévue de longue date et aurait dû coïncider avec le lancement du nouvel épisode en novembre, mais a finalement été décalée vers la date du premier anniversaire pour différentes raisons. Si les sources du site ont raison, le teasing devrait s'accentuer au fil des semaines.

Tout porte en tout cas à croire que les ambitions sont grandes pour le free-to-play, également jouable depuis Call of Duty: Black Ops Cold War, vendu à partir de 59,99 € sur Amazon.fr.