Call of Duty: Warzone, l'évènement de révélation de Black Ops Cold War à revivre en vidéo, ou directement dans le jeu

Ça y est, Call of Duty: Black Ops Cold War a enfin été officiellement révélé suite à un évènement ayant eu lieu dans Call of Duty: Warzone. Bande-annonce, histoire, éditions spéciales, lien étroit avec le Battle Royale : si vous voulez tout savoir sur le jeu de Treyarch et Raven Software, ça se passe sur notre article dédié. Mais au fait, comment s'est passée la révélation à Verdansk ?

À partir de 19h30, heure de rendez-vous donnée par Activision, les joueurs ont pu lancer un mode spécial nommé Connaissez votre Historique. Celui-ci propose une variante des parties classiques nous demandant de compléter un Contrat inédit. Le but est ici de récupérer des codes, puis retrouver une clé, et enfin accéder à un coffre. Le dernier objectif nous demande de « manier l'arme », une étrange indication nous amenant à rencontrer Frank Woods en personne dans un baraquement.



Toute la chasse au trésor se déroule alors que les noms des villes sont masqués au marqueur noir sur la mappemonde, et que d'étranges glitchs apparaissent à l'écran. Une fois Frank retrouvée, le joueur respawn avec une nouvelle mission : se précipiter vers le Stade avant qu'une bombe nucléaire ne soit larguée. Et là, alors que la tension est à son comble, que vous rejoigniez ou non l'enceinte, le premier trailer de Call of Duty: Black Ops Cold War est diffusé.

Vous pouvez retrouver l'intégralité de la séquence en vidéo ci-dessus (ou chez n'importe lequel de vos streameurs favoris sur YouTube, en fait). Mais si vous voulez vivre l'évènement par vous-mêmes, il sera rejouable à plusieurs occasions d'ici la fin de semaine, à savoir à partir de 1h00 cette nuit, 19h30 vendredi, 1h00 samedi matin, 17h00 dimanche et enfin 2h00 lundi, avec des créneaux de une heure pour les deux premières sessions et deux heures pour les dernières.